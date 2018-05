Rubén Soliño, duda para Huesca

El Frigoríficos del Morrazo podría tener que afrontar su próximo compromiso liguero, mañana ante el Bada Huesca, sin centrales puros. A la baja para lo que resta de temporada de David Chapela se han unido los problemas físicos del Rubén Soliño, que no acaba de recuperarse del esguince de tobillo que ya le impidió jugar el último encuentro ante el Fertiberia Puerto Sagunto. El descanso que Magí Serra ha concedido a sus hombres en los últimos días no le ha servido al canterano para superar unas molestias que a día de hoy lo hacen ser seria duda para el choque del fin de semana. "Habrá que ver su evolución, y si no puede estar tendremos que reinventarnos", afirma el preparador catalán.

Sin Chapela ni Rubén, Serra ya empieza a perfilar quiénes podrían ser sus sustitutos al mando de las operaciones ofensivas del Cangas. La opción más evidente es la del montenegrino Filip Vujovic, que llegó a O Gatañal como central/lateral para el filial, si bien su salto al primer equipo ha sido readaptándose para ocupar el extremo izquierdo. Volver a sus orígenes parece el camino que le tocará de forma provisional al joven jugador. Vujovic ya actuó en la dirección de juego en el último cuarto de partido ante el Sagunto, después de la lesión de Chapela.

Las otras alternativas con las que cuenta Serra son más arriesgadas, toda vez que supondría adaptar a jugadores que nunca o casi nunca han pasado por la posición de central. Una de ellas es la de Alen Muratovic, un hombre acostumbrado a hacer jugar a sus compañeros y con notable visión de juego, aunque evidentemente más acostumbrado a iniciar sus acciones desde la zona izquierda. La otra es la de David Iglesias, lo que supondría tener menos dirección pura pero sí mayor capacidad de lanzamiento desde el centro. Incluso el polivalente Maxi Cancio podría suponer una opción más, si bien el especialista defensivo es otro de los hombres que ocupa la enfermería de los de O_Morrazo a causa de una lumbalgia. En todo caso, su dolencia parece que no le impedirá ser de la partida en Huesca.

El resto de la plantilla se encuentra en buenas condiciones si bien la semana pasada varios jugadores sufrieron procesos víricos. "Es producto del stress, que cuando finaliza baja las defensas", argumentan desde el club.