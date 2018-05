El Frigoríficos renueva a Cerqueira

El Frigoríficos del Morrazo y Dani Cerqueira han alcanzado un acuerdo para que el jugador de O Rosal continúe vistiendo la camiseta canguesa una temporada más. El capitán de la escuadra de O Morrazo cumplirá de este modo su séptima campaña en Cangas, adonde llegó tras el último ascenso a la Liga Asobal procedente del Academia Octavio. Cerqueira, de 33 años de edad, se ha convertido en este tiempo en una pieza absolutamente imprescindible en los esquemas del Cangas, tanto en el apartado defensivo como en el ofensivo.

La renovación del pivote rosaleiro era una prioridad absoluta para la directiva que encabeza Manuel Camiña. "Es la mejor noticia para el club. Dani es la piedra angular de este proyecto, el jugador más importante que tenemos en la plantilla", asegura el director deportivo de la entidad canguesa, Óscar Fernández. Cerqueira es el líder de la defensa 6.0 pero también un hombre solvente en el aspecto ofensivo en la línea de seis metros. Esta campaña ya ha materializado un total de 69 dianas con un 73 por ciento de efectividad en el tiro.

Cerqueira contaba con varias propuestas encima de la mesa, pero las ha aparcado por su deseo de continuar en el club cangués. "Obviamente si no estuviera a gusto no llevaría aquí seis años", afirma, antes de añadir que "una vez uno tiene familia hay cosas que valora más y las decisiones son consensuadas. Este club es como una familia y desde el primer día me ha brindado un buen trato, y es algo que se agradece".

Con el regusto de la permanencia todavía en el paladar, el capitán del Frigoríficos admite que "el año fue complicado. Estuvimos mucho tiempo en una situación difícil, pero siempre se creyó y en eso ha radicado nuestra fuerza", y apunta asimismo que "se ha sufrido, pero siempre que se sufre y todo acaba bien es perfecto". La diferencia con respecto a la pasada campaña es que "la distancia era mayor con los rivales y la salvación se marcó con 21 puntos. Ahora nuestros rivales suman 12 y 13. Hemos hecho un último mes y medio increíble y ellos tampoco puntuaron. Las sensaciones eran buenas y la motivación iba creciendo". Una de las claves fue el rendimiento defensivo del Cangas. "Que un equipo consiga la permanencia o clasificarse para Europa depende sobre todo de la defensa", sentencia el jugador.