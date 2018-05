El Frigoríficos celebra su salvación

Hace menos de dos meses parecía una quimera, un sueño poco menos que imposible. Pero desde ayer es real: el Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo continuará una temporada más en Asobal, que será ya la séptima consecutiva. Anoche se jugaba el partido aplazado entre el MMT Zamora y el Granollers, un encuentro en el que una derrota zamorana significaba aseguraba matemáticamente la permanencia del Cangas cuando aún restan dos jornadas para acabar la liga. Los vallesanos, a pesar de algunas dificultades en el primer tiempo, derrotaron al Zamora (25-31) y de paso desataron una auténtica fiesta entre la plantilla del Frigoríficos.

Todo el equipo, incluyendo a la directiva, se reunió ayer en una pizzería canguesa para seguir juntos el partido entre Zamora y Granollers. Cuando el encuentro finalizó llegaron los gritos, aplausos, abrazos... Y el momento de cumplir con las promesas. Uno de los referentes de este equipo e ídolo absoluto de la afición, Alen Muratovic, había prometido antes del partido ante Puerto Sagunto que si el Cangas lograba la permanencia se afeitaba la cabeza. El encargado de que no se le olvidase la promesa fue Pablo Castro, que máquina en mano dejó la cabeza del montenegrino, aunque desde hace mucho cangués de adopción, lisa y brillante como una bola de billar. Muratovic no fue el único que pasó por la maquinilla. Nikola Potic, que hace unos días anunciaba que la próxima temporada jugará en el Zagreb, también se afeitaba. Y para para completar el póker de "rapados" se sumaron a la fiesta Maxi Cancio y Rubén Soliño. Los cuatro posaban después orgullosos con el look de la salvación.

Los dos partidos que restan al Cangas para acabar la liga son ya un mero trámite, una oportunidad para disfrutar sin ninguna presión de un merecido éxito. El primero será el sábado en Huesca (17.00 h). El broche será el sábado 19, con el último encuentro de la temporada, que será en O Gatañal ante el Puente Genil. Pase lo que pase todo acabará en una gran fiesta.