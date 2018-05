El Beluso renueva a José María Rial

José María Rial continuará una temporada más al frente de la Cultural Deportiva Beluso. El técnico cangués ha aceptado la oferta de renovación presentada por la junta directiva y dará continuidad de este modo a un proyecto en el que estará acompañado por su equipo técnico, con Marcos Torres como entrenador ayudante; Marcos Teixeira como preparador físico; y Adrián Álvarez como recuperador. La excepcional campaña que está realizando el conjunto buenense en su primera experiencia en la Preferente Autonómica es el principal argumento para acometer una renovación deseada por una junta directiva que quería atar a Rial antes de Eloy Torres abandone la presidencia a final de temporada. De este modo, la estabilidad deportiva está garantizada y la transición a nivel directivo se realizará con la más absoluta normalidad.

"Tenemos uno de los presupuestos más bajos de la categoría, hemos trabajado con una plantilla corta, con lesiones, sin equipo juvenil, y fíjate qué temporada estamos haciendo", reflexiona en voz alta el todavía presidente de la entidad. "Y a eso hay que añadirle el compromiso y el buen comportamiento del equipo técnico, así que la decisión era fácil de tomar", afirma. Si sencillo fue el acuerdo para los rectores del club, otro tanto de lo mismo puede aplicarse al entrenador, que manifestó "no tener dudas en seguir. Lo único que quería era mantener el mismo equipo de trabajo, porque estamos contentos los cuatro". Es justo el ambiente de trabajo lo que más ha inclinado a Rial a continuar en Beluso. "No creo que si hubiésemos estado en la zona baja habría cambiado la tranquilidad que hay en este club. Aquí se está muy a gusto, con la directiva, el vestuario, la afición... Y hay que agradecer la confianza que han tenido en nosotros. Es un ambiente como he vivido en muy pocos sitios en los que he estado", admite.

El técnico cangués manifiesta que el excelente rendimiento de los suyos era algo inesperado para todos. "Ni en los mejores sueños de nadie en agosto se podía pensar que el Beluso tendría 53 puntos a falta de tres partidos, y estaría a solo tres del Grove y a seis del Sanxenxo, equipos que superan ampliamente nuestro presupuesto", dice, antes de añadir que "todo el mérito está en trabajar con tranquilidad, en el compromiso de todos en un club humilde". Curiosamente los buenenses han alcanzado su mejor momento de la temporada en la recta final, ya que solo han perdido un encuentro de los últimos ocho que han disputado. "No queremos que se acabe la Liga", apunta el preparador morracense.

Rial inició su carrera como entrenador en el banquillo del Beluso juvenil para pasar al Alondras juvenil, en el que pasó cinco temporadas (dos en el B y tres en el A). Su salto al fútbol sénior sucedió en el Cruceiro de Preferente, en donde estuvo dos campañas. En la misma categoría pasó por Portonovo y Céltiga, en ambos casos por una temporada. Dirigió asimismo al Rápido Bahía en Primera Regional y luego al Alondras en Tercera División, aunque en este último no acabó la campaña. Luego se hizo cargo del equipo cadete de Liga Gallega del Alondras y tras un año sabático fichó por un Beluso en el que ya se ha asegurado la continuidad.