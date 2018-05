La derrota del primer partido pasa factura a las infantiles del Cangas

El equipo infantil femenino del Cangas no pudo clasificarse para el sector nacional del Campeonato de España. Las jóvenes canguesas quedaron encuadradas en un grupo muy duro y la derrota del partido inaugural, ante el Seis do Nadal, supuso un golpe muy duro para las jóvenes que entrena Hugo Rodríguez. "Fue un resultado que las dejó muy tocadas y luego no fueron capaces de sacar todo lo bueno que llevan dentro", reconocía el técnico. Este es el segundo año que el equipo infantil femenino del Cangas se clasifica para disputar este sector autonómico y el futuro parece jugar a su favor. En el conjunto había muchas jugadoras de primer año, que la próxima temporada tendrán un punto más de madurez, y a ello hay que unir las jóvenes que se incorporen. "Creo que para la próxima campaña vamos a tener un grupo amplio, con el que se podrá hacer un buen equipo", augura Hugo Rodríguez.

Las canguesas empezaron la fase jugando ante el Seis do Nadal. Fue un encuentro muy igualado, pero en el que una serie de errores en el segundo tiempo permitieron al equipo vigués abrir hueco y llevarse el triunfo 22-16. El segundo partido fue contra las anfitrionas del Carballal. "En liga les ganamos, haciendo quizás el mejor partido de la temporada. Intentamos repetir pero no fue posible", admitía Rodríguez. Las viguesas arrancaron con un parcial de 0-8, el Cangas logró reaccionar pero en el segundo tiempo sucumbió (12-23). "No jugamos tan mal como podría indicar el resultado, pero los errores puntuales nos acabaron condenando", subraya el entrenador. El último encuentro fue ante el Lavadores, en el que las canguesas perdieron 21-14. "La clave estuvo en la primera derrota, que nos afectó mucho", sentencia Hugo Rodríguez. Al final, los equipos que se clasificaron para el sector nacional fueron el Carballal y el Lavadores.