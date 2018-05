El Cruceiro cede un empate y se despide de la fase de ascenso

El Cruceiro se despidió ayer matemáticamente de la fase de ascenso. El empate ante el Puente Arnelas (2-2) y el triunfo a domicilio del Vilaboa dejan a los de O Hío sin posibilidades de alcanzar el sexto puesto, que queda a cinco puntos con solo una jornada por jugar.

Los cruceiristas se adelantaron ayer muy pronto contra el Puente Arnelas gracias a un gol de Tei, cuyo disparo fue parado en primera instancia por el portero pero el rechace favoreció al jugador local, que a la segunda no falló. Pero dos minutos más tarde Álex Blanco empató de nuevo el encuentro. El equipo visitante no volvería a acercarse con peligro al área del Cruceiro hasta el minuto 40 y lo hizo para marcar el 1-2 en un fallo de marca. En el segundo tiempo el Cruceiro se volcó en busca del triunfo, jugando con solo tres defensas. Tei anotó el gol del empate en el minuto 76, pero el marcador ya no se volvería a mover.