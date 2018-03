El futuro del Cangas pasa por la final ante el Bidasoa

El Cangas afronta el sábado una nueva final. La enésima. Pero esta es de las de verdad. La derrota del sábado ante el Ciudad Encantada Cuenca no deja muchas más opciones. Los dos próximos encuentros en el pabellón de O Gatañal van a resultar decisivos en el futuro del conjunto de O Morrazo: dictarán sentencia acerca de si la permanencia es todavía posible o si toca asumir que el actual ciclo en Asobal toca a su fin. La primera final será ante el Bidasoa Irún y la siguiente, después de visitar al F.C.Barcelona, será ante el MMT Zamora. "Van a ser encuentros decisivos, que van a ser clave para saber si vamos a seguir en la lucha o si nos desengachamos", admite el presidente del Balonmán Cangas, Manuel Camiña.

El directivo señala el partido del Benidorm como uno de los lastres que ha impedido al conjunto cangués despegar en esta segunda vuelta, en la que suma seis derrotas en otros tantos encuentros. "Dominamos el partido y estuvimos a punto de ganar. Al final perdimos de un gol, creo que de ahí viene el miedo y la presión con la que jugamos", señala Manuel Camiña. Esa derrota, junto a las de Valladolid y Granollers también en O Gatañal, han dejado al Frigoríficos con poco margen de maniobra. Las cuentas que hacía el club era que ganando los partidos ante su público, o al menos casi todos ellos, serían suficientes para poder salvarse.

Después de esas tres derrotas lo cierto es que el Cangas ya no depende de sí mismo. "El equipo progresa y mejora. El problema es que igual no nos da tiempo", reconoce Camiña, que defiende el trabajo de Magí Serra desde que se hizo cargo del conjunto. "Esto no es como el fútbol, donde un cambio de entrenador puede ser un revulsivo. Con un nuevo técnico cambian las dinámicas, los sistemas, la forma de jugar... El entrenador ha trabajado muchísimo, pero no ha dado tiempo para más", insiste el veterano directivo del Cangas.

Por ello desde el Frigoríficos se apela de nuevo al apoyo de la afición para el encuentro del sábado ante el Bidasoa Irún. "Mientras hay vida hay esperanza y nosotros no tiramos aún la toalla", afirma con convencimiento Manuel Camiña. El encuentro con los irundarras será en el horario habitual, a las 18.30 horas, y estará arbitrado por García Serradilla y Marín Lorente.

Después de la última jornada liguera el Puerto Sagunto sigue a cuatro puntos y el MMT Zamora, que será el siguiente equipo que pase por O Gatañal a seis. El futuro de los cangueses pasa inevitablemente por sumar en sus dos próximos encuentros ante sus aficionados.