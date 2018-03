El Moaña, con el "deber cumplido" y ahora a "disfrutar"

Sin obligaciones, sin presión y sin marcarse ningún otro objetivo que no sea el de intentar ganar cada partido y disfrutar. Así afronta el Moaña los once partidos que restan de liga una vez que ha conseguido el objetivo de la salvación. "Todo lo que suceda a partir ahora será positivo para nosotros. Vamos a jugar con la tranquilidad que da el deber cumplido, pero no vamos a renunciar a competir cada partido hasta el próximo 27 de mayo", asegura el entrenador de los moañeses, Miguel Fernández.

El objetivo era sumar 50 puntos y después de la trabajada victoria (3-0) de la última jornada ante el Gondomar los de O Morrazo suman 53. "Fue un partido muy complicado porque ellos se jugaban la vida. En el segundo tiempo decayeron y con más espacios en el campo fuimos superiores", explica Fernández. El Moaña suma de esta manera diez jornadas consecutivas invicto y la última derrota data del 8 de diciembre. "No está nada mal para un equipo como el nuestro, que no tiene uno de los grandes presupuestos de la categoría y que teníamos como objetivo la permanencia", destaca el entrenador.

A pesar de conquistar su meta cuando aún restan once jornadas para concluir el campeonato el discurso del cuerpo técnico y de la plantilla del Moaña no cambian, aunque el equipo sea tercero y con claras opciones de luchar por un ascenso a Tercera División. "Es algo que ni siquiera valoramos. Vamos a seguir trabajando con humildad, trataremos de seguir mejorando e intentaremos ganar cada partido para quedar lo más arriba posible", insiste Miguel Fernández.

El próximo partido será el domingo contra el líder, que viene de ganar al otro representante de O Morrazo en la Preferente Sur. El Estradense, a diferencia del Moaña, sí que tiene como objetivo el regreso a la Tercera División. Los de A Estrada se encuentran ante el momento decisivo de la temporada, donde se jugarán el ascenso, mientras que el Moaña acude sin presión. "Eso nos puede hacer más peligrosos y que incluso juguemos mejor. Pero llegará el momento en el que nos toque perder y lo asumiremos con toda naturalidad", afirma su técnico.