Con Galicia o Murcia en el Nacional de Autonomías

Mientras los equipos se la rifan, la presencia de Heba Bermúdez en la selección gallega femenina de fútbol playa no está asegurada. Y no porque ella no lo desee, sino porque por el momento se desconoce si habrá combinado autonómico para el Campeonato de España. Después de una trayectoria impecable -con tres títulos y un subcampeonato en cinco años- Galicia no presentó equipo en la pasada edición. La canguesa disputó el torneo con Murcia, ya que la normativa le permitía hacerlo al tener ficha con un equipo de esa comunidad. Y este año va camino de suceder lo mismo.

"No cuidamos lo que tenemos. Los resultados eran muy buenos pero se dejó de montar la selección", lamenta.