El Alondras apela a su solvencia

El Alondras apelará a su solvencia y a la extraordinaria racha de resultados en 2018 para intentar sumar un nuevo triunfo en el partido que esta tarde (18.30 horas, Municipal de Laracha) afronta ante el Laracha. El conjunto cangués defiende su privilegiada situación, entre los mejores de la Tercera División, ante un cuadro local inmerso en otra batalla muy distinta, la de salvar la categoría. Será un duelo desigual en los objetivos, en el que aparte de lo meramente futbolístico, tendrá su relevancia el factor psicológico y el saber jugar con la paciencia propia y las urgencias del rival.

"Para nosotros es un partido importante pero para ellos trascendental, así que tenemos que jugar con su ansiedad", afirma el entrenador rojiblanco, Antonio Fernández. Eso sí, desde las armas que han llevado a los cangueses a ocupar la cuarta plaza. "Hay que mantener la portería a cero, hacer un partido serio, a imagen del que hicimos ante el Arenteiro o el Silva. Son los dos espejos en los que mirarnos", señala. La clave estará en no dar la más mínima facilidad a los coruñeses. "No podemos conceder nada al rival, no hay que permitirse fallos como el que cometimos en el último partido. Así tendremos nuestras opciones porque somos un equipo que crea y que siempre tiene la posibilidad de marcar", subraya.

Con la permanencia en el bolsillo el Alondras se marca ahora metas más ambiciosas, la de seguir codeándose con conjuntos del nivel de Somozas, Barco, Villalbés o Arosa, entre otros. Si la primera vuelta fue muy positiva, la segunda está siendo espectacular, con cinco victorias y tres empates en ocho encuentros. El único debe de los cangueses es que están teniendo más dificultades frente a los equipos de la zona baja, los que se están jugando la vida en estos meses de competición. Así lo reflejan las igualadas ante Negreira, Vilalonga y Ribadumia.

En Laracha esperará un conjunto que ha vuelto a creer en sus posibilidades en el último mes y medio. Los de Javi Álvarez sumaron ocho puntos en cuatro partidos (con victorias ante Somozas y Barco y empates con Areas y Céltiga) antes de caer la semana pasada ante el Arosa. "Nos espera un choque muy complicado", advierte Antonio Fernández, que apunta que su rival ha salido de los puestos de descenso, pero sigue inmerso en los arrastres. "Querrán ganarnos porque después tienen un calendario con partidos ante equipos de su Liga", dice.

Sobre el estilo de juego del Laracha, el técnico del Alondras manifiesta que "se repliegan bien y aprovechan los espacios a la espalda de la defensa rival, además de ser fuertes a balón parado". Destaca, entre otros, a hombres como el delantero Javi Ballesteros o el central Javi Angeriz.