El Vila de Cangas suma 18 metales en los Gallegos de Pista Cubierta

El Club de Atletismo Vila de Cangas consiguió un total de 18 medallas en los Campeonatos Gallegos de Pista Cubierta de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 18 y Sub 20, disputados todos ellos en Ourense.

En las categorías menores destacó la actuación de Abril Entenza en los 60 metros vallas y de Erea Bastón en lanzamiento de peso, ya que en ambos casos, además del oro, obtuvieron la mejor marca gallega en Sub 14. Además, se subieron a lo más alto del podio Sabela Castelo en los 1.000 metros, Hugo Collazo en longitud y Noa Quinteiro en peso, todos ellos en Sub 10, y Gema Dacosta en peso en Sub 12. Hugo Collazo logró también una plata en los 500 metros, mientras que la Sub 10 Leire Fernández y la Sub 12 Noa Nerga fueron bronce en peso.

En Sub 20 Daniel Armada hizo doblete con bronce en los 60 y los 200 metros, mientras que David Lorenzo lo hizo con un oro en pértiga y un bronce en los 60 vallas. Saray Amoedo se impuso en triple salto y Daniel Calvar fue plata en los 200. En la categoría Sub 20 cayeron otras tres medallas. Ariadna Gil consiguió el bronce en salto de longitud, idéntico metal de Raúl Barreiro en peso. El oro fue para Valeria Jalda, también en lanzamiento de peso.

En el Nacional de Lanzamientos Largos de Castellón Marta Iglesias consiguió una cuarta plaza en lanzamiento de jabalina con 53.10 metros, marca que le permite alcanzar el pasaporte para participar en el Campeonato de España Sub 20 al Aire Libre.