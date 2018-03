Magí Serra: "La línea que debe seguir el equipo es la de la segunda parte"

"En Cangas seguiremos luchando hasta que las matemáticas digan lo contrario". Ese es el mensaje que quiere transmitir Magí Serra después de una nueva derrota ante el Granollers que deja a los cangueses en una complicada situación, últimos a cinco puntos de la permanencia. El técnico del Frigoríficos del Morrazo vio ante los vallesanos a un equipo "con dos caras". Admite que en el primer tiempo "nos faltó profundidad, aportación de portería y salir más", pero subraya que en la reanudación "vimos al equipo que queremos, intenso, profundo y con una actitud diferente". Es lo que le lleva a afirmar que "la de la segunda parte es la línea que queremos y debemos seguir".

Serra ve el vaso medio lleno y se queda con las buenas sensaciones de los 30 minutos finales. "Me voy contento porque hicimos una segunda parte excelente ante un equipo que juega competición europea. Ellos salieron a tope en los primeros minutos después de la derrota del otro día en casa, se pusieron cuatro o cinco goles arriba y luego nos costó remontar", señala. No cree, sin embargo, que el Frigoríficos realizase demasiadas concesiones, cometiese errores que allanasen el camino al cuadro visitante. "Ellos tienen más calidad y eso no significa que perdamos nosotros mismos el partido. Competimos, nos enganchamos al marcador, se fueron y volvimos a engancharnos", relata. Eso sí, apunta que las pérdidas de balón en ataque son una cuestión a corregir. "Las vamos a tener siempre, pero al menos hay que controlar que no haya contragolpe o goles fáciles del rival", dice, antes de añadir que "en la segunda mitad ellos estuvieron mal en el ataque estático, y por eso es importante corregir esos detalles para que no puedan vivir del contraataque".

En el debe del Cangas también está la entrada a los partidos, algo que lo ha lastrado en los últimos tiempos, incluso en las temporadas en las que compitió por entrar en Europa. "Hay que pulirlo, estar metidos desde el principio en los partidos, tal como hicimos frente al Benidorm. Si conseguimos eso será más fácil gestionar todo", manifiesta. Los malos arranques condicionaron en demasía los enfrentamientos ante Atlético Valladolid y Granollers y es algo que no se quiere repetir. Y eso que frente a los últimos sirvió para ver una de las mejores versiones del Cangas, la de la épica, la de la fe a prueba de bombas. "El equipo tiene ganas, cree, quiere seguir luchando y aún viéndose abajo en el marcador siempre ha querido", subraya Serra.

Con Cuenca y Bidasoa como próximos rivales, el técnico del Cangas solo apunta que "hay que rascar en todos los partidos. Lo haremos si jugamos como en los 30 minutos finales ante el Granollers y estamos más pendientes de nosotros que del rival". Eso sí, desea que ese primer triunfo "venga ya cuanto antes porque estamos preparando cada encuentro como si fuese el último".