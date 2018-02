Rodrigo Corrales dedica su medalla "a quienes han recorrido este camino conmigo"

"Grazas por facerme sentir único". Este es el sencillo pero a la vez profundo mensaje que el flamante campeón de Europa de balonmano, Rodrigo Corrales, ha querido compartir con sus vecinos al estampar su firma en el Libro de Honor del Concello de Cangas. Lo ha hecho esta tarde, en el transcurso de la recepción que la corporación canguesa y el mundo del balonmano han querido hacerle al portero de la selección española y del París Saint Germain. Corrales llegó este mediodía en un viaje relámpago y se marchará mañana para incorporarse de nuevo a la disciplina de su equipo, un esfuerzo que se le quiso reconocer por parte de las autoridades presentes, encabezadas por el alcalde cangués, Xosé Manuel Pazos; el edil de Deportes, Xoán Chillón; la diputada de Deportes Chelo Besada; y el presidente de la Federación Gallega de Balonmano, José Luis Ouro.

Ante las 150 personas que se dieron cita en el salón de plenos, el portero mostró la medalla de oro y aseguró que únicamente es un objeto. "Lo que quiero es agradecer a quien hizo este camino conmigo. Veo a familiares, profesiones y excompañeros, al Balonmán Cangas por dejarme jugar gratis, sin pagar las cuotas, a los padres que me llevaron al pabellón€ El valor que realmente tiene esto es la gente que hay detrás". En el momento más emotivo de la tarde, el portero internacional reconoció que se esperaba el reconocimiento y el cariño de sus más íntimos, pero no de todo un pueblo. "Lo que me ha hecho sentir especial es sentir el cariño de todo el pueblo de Cangas, de O Morrazo, de Galicia. Y sentirse especial para mucha gente es una sensación increíble", subrayó.

Chillón mostró su agradecimiento porque el jugador siga proyectando la imagen de Cangas allá donde va, a la vez que deseó que continúe escribiendo "una nueva página brillante de este libro deportivo de Cangas". José Luis Ouro habló de la necesidad de aprovechar el tirón de esta medalla para el balonmano gallego y Pazos, además de defender el origen cangués del deportista, "aunque compartimos sus éxitos con Bueu", le deseó los mayores éxitos en Liga y Champions, toda vez que no tiene que enfrentarse al Frigoríficos del Morrazo.

Corrales recibió varios presentes de Concello, Diputación de Pontevedra y Federación Galega y correspondió entregando una de las camisetas que, con el número 44 a sus espaldas, lució en el Europeo de Croacia, entre la ovación de todos los asistentes al acto.