Magí Serra, nuevo técnico del Frigoríficos del Morrazo hasta final de temporada

Magí Serra es el nuevo entrenador del Frigoríficos del Morrazo. El técnico catalán, de 36 años de edad, ha alcanzado un principio de acuerdo con el club cangués y dirigirá los destinos del equipo de Asobal hasta final de temporada con el objetivo de conseguir la permanencia. Serra asume el reto y reemplazará en el cargo a un Víctor García, "Pillo", que presentó su dimisión irrevocable el pasado mes de diciembre por los malos resultados cosechados en la primera vuelta de competición.



Magí Serra es un preparador que, a pesar de su juventud, cuenta ya con una notable y variopinta experiencia a sus espaldas. Se inició en el Handbol Cardedeu para pasar a las categorías inferiores del Balonmano Granollers, donde también ejercía de ojeador para el primer equipo. De allí pasó una temporada al Pozoblanco de División de Honor B y otra en el Villa de Aranda, con el que consiguió la permanencia en la campaña 2012-2013, la primera en la máxima categoría de la entidad burgalesa. El preparador barcelonés también ha ejercido fuera de nuestras fronteras, con dos experiencias en la Liga de Hungría al frente del Szese Gyor y del Balmazujváros, así como otra en Kuwait, en el Kazama, que se truncó un año antes de lo esperado al renunciar a su contrato por el nacimiento de su hijo.





