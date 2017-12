Un sustituto para Pillo antes de Reyes

Sin prisa, pero sin pausa. Es la consigna que se ha marcado el Frigoríficos del Morrazo para encontrar un sustituto para Víctor García "Pillo". El calendario y el sistema de competición juegan a favor del club ya que la liga no se reanuda hasta el próximo mes de febrero. La plantilla se encuentra apurando sus últimos días de vacaciones navideñas y está citada para volver al trabajo el 3 de enero. A priori el encargado de dirigir esas primeras sesiones de carácter más físico será José Figueroa, preparador físico del club y que ejercía como segundo de Pillo. El objetivo que se marca la directiva es tener decidido el nombre del nuevo inquilino del banquillo de O Gatañal a más tardar el 6 de enero. "Será nuestro regalo de Reyes", apunta el presidente del Balonmán Cangas, Manuel Camiña, intentando poner una nota de humor.

El veterano dirigente reconoce que la directiva aún se encuentra "traumatizada, en estado de shock" tras la marcha de Pillo. "Ha sido de largo el mejor entrenador de este club y seguirá siendo del Cangas para siempre. Tenemos que respetar su decisión porque siempre antepuso los intereses del club y de los jugadores a los suyos propios. Ha sido un ejemplo de entrega al club", alaba Camiña.

El presidente apunta que el problema no será encontrar un sustituto para Pillo. De hecho desde el mismo momento en el que se conoció la dimisión del técnico se comenzaron a recibir ofertas de posibles interesados, al menos dos de ellas incluso desde el extranjero. "Lo difícil no va a ser encontrar entrenador, el problema será acertar. No creo que nadie llegue a superar lo que ha hecho Pillo", puntualiza Camiña. El directivo no quiere revelar el nombre de ninguno de los técnicos que, o bien directamente o a través de sus representantes, se han ofrecido al Cangas. "No hemos hablado aún con nadie y queremos tomarlo con calma. No queremos precipitarnos porque lo importante es acertar con la elección", insiste.

La búsqueda de recambio estará condicionada por las habituales dificultades económicas del club y por un presupuesto ya de por sí ajustado. "Con Pillo nunca hubo ningún problema, siempre ponía como condición para renovar que se pagase primero a los jugadores", destaca Manuel Camiña. El Cangas intentará buscar primero entrenador en Galicia o en un área cercana. "Tanto por una cuestión económica como por conocimiento de la plantilla", dicen desde la directiva.

Esto no implica en absoluto que se renuncie al resto del mercado nacional y al extranjero. "Estamos en Asobal y somos un club apetecible para muchos entrenadores, tal como demuestran las ofertas que recibimos", afirma Manuel Camiña.

La directiva, por otro lado, mantiene intacta su confianza de que el objetivo de la permanencia es perfectamente viable en la segunda vuelta. El Cangas debe recibir en O Gatañal a todos los rivales de "su" liga. "Con la excepción de Anaitasuna y Granollers, el equipo mejor clasificado con el que tenemos que jugar en O Gatañal es el Valladolid, que es noveno clasificado en este momento", argumenta Camiña.

Por O Gatañal, además de los pucelanos, deberán pasar Puerto Sagunto, Benidorm, Puente Genil y Zamora. "Confiamos en el equipo y en la afición de O Gatañal", sentencian desde el club.