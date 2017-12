Pillo dice adiós al Frigoríficos

Lo dejó entrever hace unos días, nada más concluir la primera vuelta. Las posteriores e inequívocas muestras de respaldo de la directiva no fueron suficientes para que la idea que llevaba rondando la cabeza de Víctor García "Pillo" se desvaneciese. El entrenador del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo durante las últimas ocho temporadas ha presentado su dimisión, una renuncia que justifica en los malos resultados de la primera vuelta y en la necesidad de buscar un revulsivo para intentar cambiar el rumbo del equipo. "Entramos en una dinámica en la que cada derrota era algo normal y eso es algo que a mí me frustra muchísimo", explica el ya exentrenador del Cangas. El Frigoríficos llegó al ecuador de la competición, con solo seis puntos tras dos triunfos y dos empates en quince encuentros.

La directiva de club, con su presidente, Manuel Camiña, y el director deportivo, Óscar Fernández, mostraron ayer su agradecimiento y tristeza por la decisión adoptada por Pillo. Pesar porque intentaron hasta el último momento que el técnico reconsiderase su postura. "Es una decisión que no compartimos, pero que tenemos que respetar. Si hay alguien que puede sacar al equipo de esta situación es precisamente él", subrayan los responsables del Cangas. Y agradecimiento por "todo lo que le ha dado a este club durante todos estos años". Un balance que incluye el retorno a Asobal; la consolidación de un proyecto en la élite del balonmano español; la mejor clasificación histórica del club con dos quintos puestos; la clasificación para jugar la Copa EHF, Copa del Rey y por primera vez la Copa Asobal. Todo ello con el presupuesto más bajo de la categoría y con un equipo cuyo núcleo eran jugadores gallegos y de la casa.

Ésta es la segunda despedida de Pillo del Cangas. La primera fue al finalizar la temporada 2005/06, en la que fue su primera etapa en el club. La diferencia es que esta vez parece que no se trata de un hasta luego, sino de un adiós. Una despedida del Cangas e incluso del balonmano.

A la directiva del Cangas se le abre ahora un difícil panorama: buscar un reemplazo para Pillo. No será fácil ya que las dificultades económicas del club son también un inconveniente para acudir al mercado. Por ahora todavía no se han puesto nombres encima de la mesa y el club cuenta con la ventaja de que dispone de cierto margen de maniobra. La competición en Asobal no se retomará hasta inicios del mes de febrero, cuando comience la segunda vuelta. De todos modos la decisión no se puede demorar mucho puesto que es necesario aprovechar el mes de enero para una especie de minipretemporada y afrontar la segunda mitad del campeonato en las mejores condiciones.