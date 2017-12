Pillo deja el Frigoríficos del Morrazo

La segunda etapa de Víctor García "Pillo" al frente del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo ha llegado a su fin mucho antes de lo que le hubiese gustado a todos. El técnico ha presentado su dimisión después de los malos resultados cosechados durante la primera vuelta, en la que el equipo ha terminado en última posición. "Con esta dinámica no vamos a ningún lado, no fui capaz de dar con la tecla adecuada para que el equipo funcionase mejor. Ningún momento es bueno para irse, pero éste no es el peor. Hay tiempo por delante y margen de maniobra para intentar cambiar la situación", afirma el ya exentrenador del Cangas.

El club, con su presidente y el director deportivo a la cabeza, han intentado por todos los medios que el técnico pontevedrés reconsiderase su posición, pero sin éxito. "Creemos que si hay alguien que es capaz de darle la vuelta a esto y salvar al equipo es precisamente él. Aunque no compartimos su decisión tenemos que respetarla por todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho por este club", subrayan desde la dirección deportiva. Los responsables del club deben ahora buscar a un nuevo inquilino para el banquillo de cara a la segunda vuelta del campeonato, que arranca en febrero.

El técnico ya dejó entrever cierto cansancio al acabar la primera vuelta, después de las derrotas ante Bada Huesca, Puerto Sagunto y Puente Genil. La directiva del club le mostró a principios de la semana pasada su absoluta confianza y respaldo, algo que Pillo agradeció. Pero entiende que si tiempo en el Cangas se ha acabado y que había que dejar paso a alguien nuevo.