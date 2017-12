El Frigoríficos choca contra un muro

Un demoledor parcial de 0-9 cuando había conseguido lo más complicado, un muro llamado Gómez Lite y una "indigna" actuación arbitral sepultaron ayer las opciones del Frigoríficos del Morrazo en su encuentro contra el Bada Huesca, que concluyó con un marcador de 23-29. Este resultado deja muy tocado al Cangas, sobre todo en el plano anímico, y le obliga a buscar una machada en la pista del Puente Genil en el último partido de la primera vuelta, que se disputa el miércoles.

Los jugadores de Víctor García "Pillo" comenzaron algo fríos, encajando un parcial de 0-3 y mostrando dificultades para ver portería. El primer gol no llegaría hasta el minuto cuatro de partido gracias a Moi Simes. El Cangas sorprendió saliendo con Simic como central titular y el serbio completó un gran partido, aunque en algunos momentos falto de fortuna. El Huesca dominaba en el electrónico y consiguió su máxima ventaja con un 4-7. Sin embargo, el Cangas fue capaz de encontrar el camino y bien sustentado en la portería por Edu Salazar, que realizó intervenciones de auténtico mérito, logró nivelar el encuentro (8-8, min.18).

Pero a partir de ahí comenzó un auténtico cúmulo de despropósitos: los colegiados se inventaron dos exclusiones casi consecutivas de Cerqueira (que era la segunda) y Maxi. El Cangas también puso su granito de arena con otras dos exclusiones de lo más inocente por salir Serafín y Simic antes de tiempo desde el banquillo, lo que provocó que llegase a tener solo tres jugadores de pista. Contra todo pronóstico los cangueses lograron salir vivos de esa fase de locura y evitaron que el Huesca se fuese en el marcador. De hecho, un gol de Serafín justo sobre la bocina ponía un 11-13 que dejaba las puertas abiertas para luchar por el triunfo en el segundo tiempo.

El arranque tras el paso por los vestuarios fue de lo más prometedor: dos goles consecutivos de David Chapela y las paradas de Edu Salazar permitieron al Cangas empatar de nuevo el encuentro en apenas dos minutos (13-13, min.32). El Frigoríficos tuvo incluso la oportunidad de ponerse por delante con un lanzamiento de siete metros de Suso Soliño, pero que detuvo Gómez Lite.

Esa parada fue, literalmente, el principio del fin para el Cangas. Cuando parecía que había superado la fase más complicada del encuentro se topó con un auténtico muro en la meta del Huesca. No importaba desde donde llegasen los lanzamientos: Gómez Lite parecía ocupar toda la portería. Y cuando no era él era el larguero el que escupía un lanzamiento cargado de rabia de Nikola Potic. El Cangas estuvo hasta doce minutos sin poder superar la barrera de Gómez Lite y en ese tiempo encajó un parcial de 0-9. Los desajustes defensivos pasaron factura y Alberto Val se hinchó a meter goles desde el pivote. Del 13-13 se pasó a un 13-22 que dejaba sin opciones al Frigoríficos. Los de Pillo intentaron una remontada apostando por una defensa abierta y con marcaje mixto sobre Teixeira y Dija. Lograron ponerse con un 20-24 (min.51), pero la remontada era un imposible. Todo ello en un ambiente ensordecedor, en el que el público no dejó de mostrar sus iras hacia la pareja arbitral, que acabó descalificando a Cerqueira y Maxi Cancio. El resultado final fue un 23-29 y, dentro de lo malo, la única buena noticia fue la derrota de Puerto Sagunto.

Al final del encuentro, Víctor García "Pillo" reconocía que la derrota supone "un palo" para el Frigoríficos. "Durante el primer tiempo pudimos aguantar el tipo a pesar de jugar muchos minutos en inferioridad. Pero el inicio del segundo fue muy malo: el acierto de su portería y nuestros desajustes defensivos nos mataron", reconocía Pillo. El técnicode los cangueses tampoco ocultaba su decepción con la actuación arbitral: "Digo lo mismo que les dije a ellos al acabar el partido: Me pareció que fue indigna para Asobal".