El Frigoríficos deja volar un punto de oro

Reparto de puntos pero no de felicidad. Frigoríficos del Morrazo y Teucro Condes de Albarei firmaron tablas en un choque dominado por los locales durante tres cuartos del mismo y que ofreció más alternativas en su recta final, cuando los pontevedreses llegaron incluso a ponerse por delante en el marcador a falta de cuatro minutos (24-25). Con todo, el equipo que dirige Víctor García, "Pillo", fue capaz de remontar ese resultado (26-25) y entrar en el último minuto con un jugador más en pista por la exclusión de De Castro y posesión, desaprovechando ambas circunstancias. Borja igualó a falta de ocho segundos y los cangueses no supieron armar un buen ataque en ese tiempo. Aunque Quique Domínguez aseguraba no estar del todo satisfecho con el empate, la celebración de sus jugadores sobre el parqué de O Gatañal y las caras largas de los cangueses hablaban bien a las claras de quién había ganado un punto y quién lo había perdido.

Por lo demás el choque respondió a todo lo que se aguarda en un derbi: un público entregado, emoción y momentos de buen balonmano. Contrario a su costumbre, el Frigoríficos entró con fuerza al partido y pudo abrir hueco muy pronto gracias a un ataque infalible y al excelente arranque de Edu Salazar, que detuvo hasta cuatro balones en los primeros diez minutos (5-2, 6-3). Con Muratovic al mando de las operaciones, los locales brillaban y el montenegrino -tan incombustible como genial en sus acciones- se encargaba de marcar la máxima diferencia (8-4, minuto 14). Las rotaciones frenaban un tanto el impulso del Cangas, a pesar de lo cual repetía de nuevo con su máxima renta (10-6, minuto 18, con tiempo de Quique Domínguez).

El encuentro entró entonces en un periodo de imprecisiones. El ataque del Frigoríficos perdió ritmo y los visitantes supieron aprovecharlo para limar poco a poco las diferencias (10-8, minuto 24). Potic desatascó a los suyos para el 12-8, antes de que una exclusión de Pablo Castro permitiese al cuadro pontevedrés meterse de nuevo en el encuentro (12-10 al descanso).

En la reanudación el Teucro ajustó su 6.0, mucho más intenso y activo, y en ataque apareció Balázquez. El cubano desempolvó su brazo y comenzó a bombardear la meta local. La cuerda se tensaba (14-13) y se aflojaba (17-14) con idéntica facilidad. Soliño mantenía a los suyos encadenando lanzamientos de siete metros y Ángel Iglesias acertaba desde el extremo derecho. El Teucro estaba cómodo y la consecuencia inmediata fue que equilibró el marcador (20-20, minuto 46). El Frigoríficos se estiró un poco más (24-22) y Domínguez frenó el choque pidiendo tiempo (minuto 53).

Los visitantes voltearon el electrónico en un visto y no visto (24-25, minuto 56). Era su momento, pero no sacaron réditos a los dos ataques de los que dispusieron. Cerqueira igualó y forzó la exclusión de De Castro a falta de dos minutos y 17 segundos. Y Potic puso el 26-25 a un minuto. Salazar detuvo un siete metros trascendental y Potic cometió una falta en ataque en la que debía ser la última y decisiva posesión del Cangas. Con 21 segundos por delante Borja empató y el último ataque local, con ocho segundos, quedó en nada. Se cumplió la tradición en el derbi y este acabó en tablas.