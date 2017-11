Los pioneros del derbi

Hay ganas de derbi. Frigoríficos del Morrazo y Teucro apuran las horas en la semana más larga, esa que da paso a un duelo que se lleva produciendo en la élite durante más de dos décadas. En este tiempo han sido muchos los privilegiados que han podido disfrutar desde la pista de este ambiente, pero solo un puñado de ellos vivió el nacimiento de esa rivalidad entre cangueses y pontevedreses. Entre esos supervivientes ya retirados, curtidos en mil y una batallas en O Gatañal y en el Municipal de Pontevedra, están Tomás Fontán, Rafa Dasilva, José Luis Fernández "Chof" y Fran González.

Vivir los primeros derbis en Asobal entre Frigoríficos y Teucro, y haberlo hecho vistiendo las dos camisetas es algo de lo que pueden presumir Tomás Fontán, Rafa Dasilva, José Luis Fernández "Chof" y Fran González (además de otros como César Núñez o Abel González), una experiencia que les permite tener una visión privilegiada sobre las sensaciones que provoca un duelo de tanta rivalidad. "Son partidos muy bonitos, de tensión, en los que tienes el gusanillo en el estómago y no hay favoritos", afirma Rafa Dasilva, una opinión que comparte Chof, pivote con el que ascendió con el Cangas antes de fichar en Pontevedra. "El ambiente que se vive es diferente, ya desde quince días antes", señala. Fontán, bregado en mil y un derbis, admite "no recordar mucho los que jugué en el Teucro, porque el Cangas acababa de ascender y aún no se había establecido la rivalidad".

Para Fran González el más especial fue el primero, "porque era el primero de Asobal. El pabellón de Pontevedra estaba lleno, con mucha gente de Cangas. Se te ponía la piel de gallina". Compartiendo vestuario con él estaba Chof, que recuerda que "la referencia que tenías como jugador era el Teucro, que ya estaba en la élite. Ese partido para mí fue como jugar contra el Barcelona". Igual de especial para ellos fue el primer choque que jugaron ante el Frigoríficos con la camiseta del Teucro. "Conseguimos ganar y tanto yo como algún otro jugador nos quitamos la espinita de nuestra salida de Cangas después de 14 años. Al acabar el partido volví a casa de mi madre y le di un abrazo", rememora Chof.

Los derbis son partidos con filias y fobias y Dasilva y Fran González lo saben muy bien. Idolatrados en Cangas pasaron a ser odiados en el que comenzaba a ser eterno rival. "No es algo que te agrade porque yo al Cangas le tengo mucho cariño. Es el equipo con el que ascendí, y me marché porque no contaban conmigo, no por otras cosas", señala el zurdo. "Yo defendí a muerte la camiseta del Cangas los dos años que estuve allí y luego hice lo mismo tres en la del Teucro. No se puede caer bien a todo el mundo", afirma el asturiano. Y también son choques con batallas individuales, muchas veces entre amigos que se convierten en enemigos íntimos. Como Fontán y Dasilva. "Era una cruz porque era un gran defensor. Lo veía durante la semana en vídeo defender en el otro lado, pero en el partido me tocaba a mí", comenta este último. Tampoco para Fontán era plato de buen gusto medirse a su oponente. "Era como defender a un toro de Mihúra", dice, antes de añadir que "lo conozco desde que tenía 13 años y teníamos una buena amistad, aunque en la pista si nos teníamos que pegar, nos pegábamos". Eso sí, recuerda el excapitán del Cangas que "incluso entre pausa y pausa del juego teníamos tiempo para comentar alguna anécdota".

Otra de las máximas de un derbi es que no hay favoritos. Es algo que se comenta en la grada pero también por parte de quienes tienen en su cuerpo las cicatrices de tantos enfrentamientos de este tipo. "Fui a ver el Teucro-Valladolid y los vi bastante bien, pero Pillo sabe preparar muy bien los derbis. Tuve tanto a él como a Quique como entrenadores y pienso que va a ser un partido muy igualado", explica Rafa Dasilva. Tampoco Fran González se inclina hacia algún lado. "No hay favoritos por mucho que el Teucro esté ahora por encima en la clasificación. Ya veremos qué sucede".

Chof apela a ese carácter especial de los duelos de rivalidad. "Son encuentros diferentes. A priori la clasificación no va a decir mucho. El Teucro parece estar mejor, pero creo que el Cangas tiene equipo para estar más arriba. Viene de empatar con el Anaitasuna y tampoco hay una diferencia importante de plantilla entre ambos. Va a estar igualado", manifiesta. Fontán admite estar un tanto desconectado del mundo del balonmano después de muchos años dedicado a él en cuerpo y alma. Pero deja una frase. "Ganar un derbi te cura un poco los problemas que hayas tenido hasta ese momento. Es una inyección de moral y puede ser un punto de inflexión", sentencia.