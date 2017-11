Solvencia máxima en rojiblanco

Cinco victorias y un empate. Ese es el impresionante balance que el Alondras arroja ante los seis últimos clasificados de la Tercera División. Si en otras temporadas los puntos perdidos ante rivales de la zona baja de la tabla habían lastrado de forma importante las aspiraciones rojiblancas, en esta la escuadra dirigida por Antonio Fernández está mostrando máxima solvencia. Los dos triunfos a domicilio de la última semana frente a Barbadás y Areas no hacen sino confirmar una tendencia que ya se había esbozado con los triunfos locales frente a Laracha, Negreira y Noia, y al empate en Vilalonga. Allí se escaparon los únicos puntos de esta racha.

"Tuvimos la suficiente humildad y afrontamos el partido como yo quería", señala el técnico del duelo ante el Areas. "Demostramos una gran contundencia, presionamos bien el balón tras pérdida y generamos juego cuando tuvimos que hacerlo", apunta el preparador alondrista, que añade que "lo mejor es que salieron acciones ensayadas durante la semana, y eso significa que los jugadores creen en lo que se les plantea".

El conjunto de O Morrazo ha regresado a la buena senda con dos triunfos y otros tantos empates en las últimas cuatro jornadas, un balance que lo sitúa en el amplio grupo de equipos que lucha en la zona media alta. Desde el Alondras, décimo, hasta el líder, el Compostela, solo hay seis puntos de distancia. "Hemos sumado siete puntos en una semana y estamos décimos, no nos da para estar más arriba", se sorprende Fernández, que también sabe que "este es un tren que no se puede perder. La regularidad es la que va a marcar si vamos a estar o no en una posición cómoda". Y precisamente a tres puntos está el próximo rival de los cangueses, un Somozas que ocupa puesto de promoción de ascenso. "Ellos están obligados a ganar y nosotros intentaremos ponérselo complicado, sabiendo que somos un rival fiable y fuerte en nuestra casa", explica Antonio Fernández.

El técnico subraya que "el fútbol es un deporte con una gran incertidumbre. No siempre el dinero es sinónimo de superioridad. Nosotros estamos construyendo un equipo sólido y queremos conseguir que se vean los defectos del Somozas, a la vez que sus virtudes no salgan a relucir". Los coruñeses, recién descendidos, cuentan en sus filas con el buenense Jacobo y con futbolistas como Gerardo, Uzal, Juan Martínez o Fran Monroy.