Moisés, entre algodones en el Cangas

El estado físico de Moisés Simes es la principal preocupación en un Frigoríficos de Morrazo que ya tiene en el horizonte el encuentro ante el MMT Seguros Zamora. El extremo izquierdo buenense se lesionó en el calentamiento previo al partido del miércoles ante el Barcelona y ya no pudo actuar ni un solo minuto ante el vigente campeón de la Liga Asobal. El pinchazo sufrido en la parte posterior de la pierna hacía entrever que podría padecer una rotura de fibras, pero la exploración realizada por la fisioterapeuta del club cangués, Iria Santomé, apunta a que la dolencia se quedaría en una elongación del bíceps femoral, lo que no lo descarta por completo para el siguiente partido del Cangas.

El reconocimiento al jugador reveló una mejoría con respecto al miércoles y una remisión del dolor. La opinión médica es que no existe rotura de fibras o que, en caso de haberla, sería mínima. Esta semana ha sido de descanso para Moisés en cuanto a trabajo con el tren inferior y a partir del lunes será su evolución la que determine los pasos a dar. En caso de que la mejoría no sea importante, no se descarta que se le practique una ecografía. En caso de que las molestias vayan a menos se prescindiría de más pruebas y se apuraría su preparación para que pudiese llegar a tiempo del importante choque ante el MMT Seguros Zamora.

La ausencia de Moisés ante el cuadro de Xavier Pascual, "Pasqui", sirvió a Filip Vujovic para reivindicarse en el exterior. El montenegrino firmó su mejor encuentro desde esa posición, anotando cuatro goles ante Gonzalo Pérez de Vargas. También Rubén Soliño actuó unos minutos como extremo, marcando otra diana. Aunque ambos demostraron que existe un relevo de garantías a Moisés, Pillo confía en poder recuperarlo para disponer de todos sus efectivos en un duelo marcado en rojo en el calendario, por tratarse de uno de los rivales más directos por la permanencia.