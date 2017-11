Hernández y Porta se estrenan con el Bueu Atlético

La presencia de los primeras líneas chilenos Nico Hernández e Ignacio Porta será la principal novedad que presente el Bueu Atlético en el partido que esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello de Bueu, con el arbitraje de los castellanoleoneses Rollán Martín y Lázaro Villegas) afronta ante el Teucro. La llegada del tránsfer internacional de ambos permitirá a Irene Vilaboa incrementar su nómina de efectivos y la obligará a dejar fuera de la convocatoria a varios de sus jugadores.

"Nos aportarán más amplitud de banquillo, calidad y también el factor sorpresa", apunta la entrenadora de los buenenses. Y es que a Vilaboa no le escapa el hecho de que "no los conoce nadie y aunque aún necesitan la lógica adaptación a la competición y a los compañeros, habrá ese punto de sorpresa para los rivales". Porta (central/lateral) y Hernández (lateral izquierdo) serán de la partida si bien la técnica del cuadro de O Morrazo aún no sabe si realizará convocatoria o si optará por hacer una lista abierta para tener un mayor margen de maniobra a lo largo del encuentro. Las dudas residen especialmente en el defensor Simón, que quiere probarse al haber mejorado de una contusión fascitis plantar y un esguince de tobillo. También está en el aire la participación de Carlos Martínez, dañado esta semana en una de sus rodillas. Sin embargo, hay relevos suficientes para que las ausencias queden en un segundo plano.

Con todo, el objetivo del Bueu Atlético será el de dar continuidad a su gran arranque de temporada (cinco victorias en los siete primeros encuentros de la competición), aprovechando el hecho de disputar tres encuentros en casa de forma consecutiva, algo que será posible al haber cambiado el orden de los partidos con el Teucro por problemas en su cancha pontevedresa. Así, los buenenses se medirán a Teucro y Academia Octavio después de haberlo hecho con éxito frente al Luceros. "Hay que seguir puntuando como locales porque en la segunda vuelta tendremos menos oportunidades de hacerlo", afirma la preparadora. Hasta la fecha los de O Morrazo han rubricado un pleno de triunfos ante sus incondicionales, una racha que quieren mantener para seguir en los puestos de privilegio de la Primera Nacional -ahora mismo son sextos con 10 puntos, a solo uno del segundo clasificado-.

"No son el mismo equipo de la Copa", advierte Irene Vilaboa. Entonces el Bueu Atlético había ganado de forma contundente. "Ahora no será tan fácil. Son un equipo rápido, peligroso y que han sabido adaptarse a los cambios", afirma.