"Palmarsson no jugará; ha de ir poco a poco"

La afición de O Gatañal se quedará sin ver a la última incorporación del Fútbol Barcelona, un jugador con vitola de estrella para brillar en esa constelación que ya es la escuadra blaugrana. Aron Palmarsson, el central islandés procedente del Veszprem, no está entre los elegidos para vestirse de corto en O Gatañal. "No lo veo preparado para que juegue mañana [por hoy] y lo que hay que hacer es ir introduciéndolo cuando esté bien", aseguró el entrenador blaugrana, Xavier Pascual, "Pasqui", en declaraciones a EFE. "Hay que darle tiempo. Tengo en mente ponerlo en la convocatoria el sábado pero eso no quiere decir que juegue. Lleva cuatro meses sin jugar, acaba de hacer el primer entrenamiento con el resto de la plantilla, y no con toda", subraya.

Los hombres que llegaron ayer a Vigo en la expedición del Barcelona son los porteros Gonzalo Pérez de Vargas y Ristovski; el central Entrerríos; los pivotes Sorhaindo, Alexis Borges y Syprzak; los laterales Mem, Dolenec, N'Guessan, Morros, Pere Vaquer y Jallouz; y los extremos Ariño, Valero Rivero, Lenne y Aleix Gómez.

Sobre el Frigoríficos del Morrazo, rival de esta noche, Pasqui manifestó que "es un equipo que ha cambiado bastante con respecto al año pasado. Lo que hacen tiene mucho mérito y es un equipo al que le tengo mucho cariño".