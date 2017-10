Un "trago" ante el Barça con vistas a Zamora

La liga Asobal retoma el pulso después del parón por los compromisos de las selecciones. Para el Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo la vuelta a la competición será a lo grande, con un partido ante el todopoderoso F.C.Barcelona Lassa. El encuentro, debido a la participación del Barça en la Champions, se adelanta a mañana miércoles y se disputará a las 20.30 horas. "Es un trago que tenemos que pasar. Es un partido en el que poco podemos hacer en cuanto al resultado, pero que puede ser muy importante para el futuro inmediato", apunta el entrenador de los cangueses, Víctor García "Pillo".

Ese futuro inmediato al que se refiere Pillo es el siguiente encuentro de liga, un desplazamiento a Zamora para medirse a un rival directo por la permanencia. "En el partido de mañana contra el Barcelona hay cosas muy importantes en juego para nosotros: acabar con buenas sensaciones, hacer un buen encuentro ante nuestros aficionados, tener buenas actuaciones a nivel individual y colectivo que nos permitan ganar confianza para el partido de Zamora", enumera Pillo. Por eso reclama a sus jugadores "intensidad" para dar una buena imagen ante el Barcelona y la afición de O Gatañal.

El parón liguero también ha venido bien al Cangas por otros motivos. La eliminación en Copa del Rey ante Alcobendas y la contundente derrota en su visita al Bidasoa Irún truncaron las sensaciones positivas que había mostrado hasta el momento el conjunto cangués. Además el descanso ha permitido que varios de los jugadores que se encontraban tocados físicamente, como Moi Simes, Maxi cancio, Filip Vujovic o incluso Edu Salazar, que en los últimos días tenía un problema en una rodilla, se recuperasen. "Hoy [por ayer] tuvimos una sesión exigente de trabajo y todo el mundo está disponible para mañana", apunta Pillo. La única ausencia es la del primera línea David Iglesias. El jugador es baja desde la previa del partido ante el Cuenca debido a una fisura en el tabique nasal. Hasta final de semana mantendrá una escayola facial y está previsto que se reincorpore a los entrenamientos a partir de la próxima semana. Con un poco de suerte podría reaparecer en la visita al MMT Zamora.

El F.C. Barcelona llega a O Gatañal con más potencial si cabe. Su plantilla ya estaba llena de estrellas y grandes nombres del balonmano -Víctor Tomás, Raúl Entrerríos, Valero Rivera, Sorhaindo o Viran morros, entre otros- y ahora suma un cromo más. Ayer mismo presentaba a su nuevo fichaje: el central islandés Aron Palmarsson. El jugador llega procedente del Veszprem húngaro y lleva sin jugar tres meses, aunque se ha entrenado por su cuenta.

Palmarsson se declaró en rebeldía al negarse a incorporarse a la disciplina de su equipo. Finalmente el Barça y el club húngaro llegaron a un acuerdo para su llegada al club catalán casi un año antes de lo previsto. Jugador y Barcelona tenían un acuerdo para su fichaje el próximo verano, una vez que finalizase su contrato con el Veszprem, pero los acontecimientos finalmente se han precipitado. Está por ver si Pasqui le incluye en la convocatoria para jugar mañana en Cangas y le da minutos de juego. ""Ha sido difícil no saber cuándo se resolvería mi futuro, pero he hecho lo mejor que he podido. La familia, los amigos y este club me han ayudado mucho. Ha sido duro, pero lo que no te mata te hace más fuerte", manifestó ayer en su presentación. Junto a él, además de Pasqui, estaba el responsable de la sección de balonmano del Barça, el exportero David Barrufet.

Quejas por el horario

"No sé si estará para jugar tan pronto, pero si viene está claro que la presencia de un 'megacrack' como Palmersson es un aliciente más para acudir a O Gatañal", apuntaba ayer Pillo. Desde el club también se refieren a las quejas transmitidas por algunos aficionados acerca de la hora elegida para el choque [20.30 horas], más aún cuando mañana no es festivo. El Cangas aclara que el horario ha sido impuesto ya que el partido será retransmitido en directo por televisión y no se dejó opción a otra hora. "La televisión manda", sentencian.