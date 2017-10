Dos podios para el Rodeira en Viana

El Real Club Náutico Rodeira sumó dos podios en el IV Trofeo Cidade Viana do Castelo, de clase optimist con el que se abre la Semana do Atlántico de vela. Pedro Martínez fue campeón en C y Pablo Rodríguez fue tercero en la categoría B.

La competición estuvo marcada por la falta de viento en la jornada inaugural, con lo que solo pudieron salir los barcos de la categoría C. Pedro Martínez firmaba un quinto puesto, que luego se vería lastrado por un fuera de línea en la clasificación. En la segunda manga fue primero y recuperó sus opciones. El segundo día, con un segundo, un tercero, un primero y un cuarto puesto logró alzarse con el triunfo. En lo que respecta a las flotas A y B el resultado más destacado fue el de Pablo Rodríguez, tercero en B.

"Son resultados muy positivos. Los más pequeños esán mostrando una progresión muy buena en los últimos meses", asegura el responable de sección de vela del Náutico Rodeira, Rafa Jiménez.