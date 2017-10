"Estar en La Concha compensa toda la temporada"

El próximo jueves, 2 de noviembre, la Sociedad Deportiva Tirán volverá al trabajo en una pretemporada en la que estrenará técnico.

- La permanencia continuará siendo el objetivo, a pesar de que cada año parece más complicada, y esta temporada con la irrupción de la Donostiarra y Santurtzi.

- Son dos equipos que nos lo pondrán muy difícil. El nivel sube y cada año es más complicado y aunque Tirán hace buenas temporadas y no baja, eso no significa que no sea más y más difícil conseguirlo. Este año no se vislumbra un rival fácil y nuestra meta será la salvación.

- Aunque aún sea pronto para hablar de ello, ¿la planificación estará orientada a la permanencia en la Liga y a intentar entrar en La Concha, priorizándolo sobre otros objetivos, como el Campeonato de España?

- Priorizaremos La Concha en detrimento del Campeonato de España. Vamos a enfocar la temporada para tratar de sacar el máximo de puntos en los primeros meses de competición, para poder tener cierta holgura, y después preparar la Bandera de La Concha lo mejor posible. Pero todo dependerá de los resultados de esos primeros meses. La Concha, si te clasificas, te compensa todo el año.

- Lo que sí parece es que cada año las dificultades para competir de los equipos gallegos en la ACT son mayores.

- Hay que ser conscientes de que el remo no mueve lo mismo que en Euskadi. Cada vez es más difícil, y no porque aquí disminuya el nivel, sino porque allí aumenta mucho. Antes tenías a Astillero o a Castro y ahora a Hondarribia y Urdaibai. Solo hay que ver el presupuesto de los recién ascendidos, y estaban en la ARC.