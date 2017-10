Bueu y Luceros miden sus arranques

Bueu Atlético y Luceros afrontan esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Marcos Pérez y Pablo Álvarez) un derbi en el que confrontar sus diferentes inicios de temporada, brillante el de los buenenses, más comedido el de los cangueses. Los locales suman 8 puntos por los 4 de su rival y por vez primera en las últimas temporadas llegan a este choque con la clara vitola de favorito, habida cuenta de su amplitud de su plantilla, pero también de su mayor acoplamiento.

"Los derbis se juegan más con el corazón que con la cabeza. ¿Favoritos? El partido hay que jugarlo y el Luceros no tiene mala plantilla. Tenemos que hacer un encuentro serio y saber manejar la tensión y la adrenalina", afirma Irene Vilaboa, entrenadora de los buenenses. Por el momento, la escuadra de O Morrazo ha solventado con éxito sus compromisos como local, doblegando a Porriño, Magope Seis do Nadal y SAR, una tendencia que quiere extender frente al conjunto cangués. "Tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa", subraya la preparadora, que añade que "hay que mantener el alto nivel defensivo y encadenar aciertos en ataque". El varapalo de O Rosal queda en el olvido. "Tienen mucho equipo para nosotros, pero el choque nos valió para ensayar el 5.1 y trabajar sistemas", dice.

Con Simón, el meta Martín y David Iglesias Freire bajas, la entrenadora podría convocar a los porteros Risi y Edu; los extremos Moncho, Andrés, Carlos, Jose y Gonzalo; los centrales Brais y Lluque; los laterales Mauro, Antón Rey, Pablo Garrido y Anxo; y los pivotes Chema, Román y Cristian.

En el Luceros, a pesar de que la situación clasificatoria no es preocupante, sí se confía en poder comenzar a ver el verdadero nivel del equipo. "No estamos trabajando mal durante la semana, pero tenemos que empezar a hacerlo bien en los partidos, donde no estamos encontrándonos del todo cómodos", admite el preparador del filial del Frigoríficos. La ausencia de David Iglesias es el principal hándicap de los visitantes, con solo cuatro primeras líneas. "Es una desventaja muy importante para nosotros, pero también sabíamos que íbamos a tener este problema", afirma el entrenador. "Él no está con nosotros pero hay que apretar igual" añade.

Sí estará, por su parte, Pablo Castro, fundamental en el entramado defensivo, pero también en los seis metros. Así, la lista está compuesta por los porteros Pombal y Yeray; los pivotes Mauro, Óscar y Pablo Castro; los primeras líneas Ángel, Eloy Molanes, Adrián y Pousa; el defensor Dani Sierra; y los extremos Eloy Villanueva, Érik, Pedro, Javi Figueroa y Fonseca. Los cangueses intentarán mantener el ritmo de juego de los locales para conseguir la que sería su primera victoria a domicilio de la temporada.