Benjamín Vázquez, "Benji": "Dirigir a este club es un reto que a cualquiera le gustaría asumir"

A sus 40 años y después de dos exitosas temporadas en la modesta Coruxo, Benjamín Vázquez, "Benji", afronta el reto más importante de su corta carrera como técnico. Tras pasar por la Liga B y la Liga A de Traineras en Galicia, ahora da el salto a la élite con la Sociedad Deportiva Tirán, a una la Liga Eusko Label que no le es ajena, aunque desde la perspectiva de remero. Benji estará al mando del que podría ser enésimo milagro del club de O Con por mantenerse luchando codo a codo a pesar de sus limitadísimos recursos, con las mejores tripulaciones del norte.

Primero fue Dani Pérez, luego José Ángel Cambados, "Truco", y ahora Benjamín Vázquez. La SD Tirán mantiene su apuesta por los entrenadores jóvenes, aunque no por ello menos preparados, en una temporada en la que tocará reinventarse nuevamente para suplir las bajas que se han producido.

- ¿Cuál ha sido la razón que lo ha impulsado a fichar por la Sociedad Deportiva Tirán?

- Pues es un reto mayúsculo que a cualquier entrenador le gustaría asumir. En cuanto me lo propusieron lo primero que hice fue hablar con el equipo y ver lo que me transmitían, y si me aceptaban o no, porque en este deporte al final, quien manda es la plantilla.

- Este fichaje supone dar un salto muy importante en su carrera.

- Es un salto importante como entrenador. Yo ya estuve siete años en la Liga ACT, cuatro de ellos en Tirán, como remero. Conozco a bastante gente de la plantilla y del club y tampoco me siento en la Liga como un recién llegado.

- ¿Ha hablado ya con Truco?

- Sí, fue el primero al que llamé para conocer sus motivos para dejarlo. Tenemos una buena relación y de hecho fuimos compañeros de 2000 a 2004. Me contó que estaba contento con la plantilla, que la gente respondería y que no me lo pensara y aceptara la oferta.

- Tiene por delante todo un reto, el de mantener un bloque que ya ha perdido piezas importantes como el patrón, David Álvarez.

- Es un reto, teniendo en cuenta que todos los años hay bajas. La de David Álvarez es muy importante, pero él seguirá colaborando con nosotros como entrenador específico de patrones. Siempre me he planteado por qué en fútbol hay preparador de patrones y en el remo no existe esta figura para los patrones. A él le gustó la idea y está dispuesto a ayudarnos. Tendremos dos o tres patrones, él intentará enseñarles todo lo que sabe y de ahí irán los mejores a la ACT. Yo siempre fui remero y me veía limitado a la hora de enseñar a un patrón.

- ¿Cómo está yendo el capítulo de renovaciones?

- En eso estamos. Son meses complicados porque la gente está de vacaciones y quiere desconectar del remo, al contrario que los entrenadores. En principio la mayoría del equipo me ha confirmado que sigue. Estoy pendiente de tres o cuatro y la única baja es la de Tomás Toscano por estudios.

- ¿Tiene previsto remar también o se limitará a ejercer como entrenador?

- Pues todo dependerá del equipo que tenga. Si veo que en el bloque que hagamos puedo aportar lo haría, pero en principio mi idea es la de no hacerlo y centrarme en las labores técnicas. Si tuviese que asumir la tarea de entrenador y la de remero requeriría de un tiempo que no me sobra.

- ¿Cuáles son las incorporaciones que tiene cerradas?

- Aún estamos dándole vueltas a alguna, pero sí regresarán Roberto Carlos Costas (Coruxo), Kevin González, David Trigo y Manuel, además de fichar a Eloy y Miguel Otero (Coruxo), entre otros.

- ¿A quién se asemeja más su estilo de remada, al de Dani Pérez o al de Truco?

- Está más cerca del de Truco. Me gusta una remada más amplia, más larga.