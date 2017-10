Maxi Cancio: "En O Gatañal no te enteras de lo que sufres y cuando juegas fuera lo notas"

Llegó a Cangas para imponer su veteranía en el entramado defensivo y poco a poco, con el lastre de los problemas físicos, lo está haciendo. Maxi Cancio cumple su primera temporada en un Frigoríficos del Morrazo que ha cumplido en las siete primeras jornadas de Liga, en lo que el jugador hispano-uruguayo no considera "un mal balance". Eso sí, asume que tras el parón vendrá lo más importante, con un calendario que habrá que explotar.

Base Oviedo, Naranco, Barakaldo, Bidasoa, Almoradí, Anaitasuna, Gijón y Torrelavega han disfrutado de este auténtico trotamundos del balonmano español, que ha sabido aprovechar una destacable capacidad de adaptación partiendo del extremo izquierdo que fue en sus inicios, al lateral o a ocupar el centro de la defensa.

- ¿Cómo está siendo su adaptación al Frigoríficos?

- Bien, muy bien. Ha sido fácil adaptarme a Cangas, al equipo, porque he pasado por muchos y ya sé lo que es.

- La única lástima ha sido esa lesión en el rotuliano que le ha impedido estar al cien por cien.

- Sí, es cierto. Se generó en la segunda semana de pretemporada y es más latosa de lo que parece porque remite un rato, después vuelve, y nunca sabes.

- Cuatro puntos antes del parón no parece un mal balance.

- No lo es. Podríamos tener seis pero viendo cómo han ido las cosas tampoco es malo. Los dos ganados al Logroño compensan los que perdimos en Benidorm, así que todo va más o menos según lo esperado. La pena ha sido la eliminación de la Copa del Rey por un equipo de Plata.

- Lo que está claro es que sus opciones pasan por O Gatañal. Dos victorias y ambas ante rivales de prestigio [Logroño y Cuenca].

- La verdad es que se nota mucho el pabellón. Yo ya sabía en qué pista iba a jugar. Al final tienes una sensación rara porque con ese empuje que te da la afición no te das cuenta de lo que estás sufriendo, y cuando te vas fuera lo notas.

- Fueron dos partidos en los que se fue 45 minutos por debajo y al final se remontó por fe y garra.

- Ahí está la diferencia con los encuentros a domicilio. Fuera los rivales se nos van en el marcador y en lugar de agarrarnos nos dejamos llevar. Hay que mantener esa fe porque no nos vamos a ir de nadie con claridad ni vamos a tener partidos relajados.

- Acaba de comentarlo, la lástima ha sido no haber obtenido algún punto a domicilio, especialmente en Valladolid, donde se estuvo a punto.

- En Valladolid sí jugamos hasta el final y en esos momentos cualquier decisión te hace ganar o perder. Estuvimos concentrados, peleamos e incluso nos pusimos por delante antes de lo que acostumbramos.

- Ha habido dos Cangas. Uno, el de los primeros cuatro partidos, muy sólido, y otro tras Granollers, con más dudas. Se veían síntomas de cierto agotamiento, puede que mental.

- Puede ser. Son cosas que el jugador no percibe, no se da cuenta. Fueron derrotas duras y aunque uno quiera resetear siempre quedan en la memoria.

- Ahora, tras el Barcelona, juegan siete partidos de su Liga particular.

- Sí, pienso que podemos pelear todos y aunque en ninguno vamos a ganar de forma holgada, sí son partidos asumibles para poder conseguir puntos.

- ¿El objetivo es alcanzar los 10 para acabar la primera vuelta?

- Marcarse números con lo irregular que está siendo la Liga no tiene sentido porque luego la permanencia puede ir a más. Si pueden ser 14 no iremos a por los 10. Hay que hacer puntos para no pasar apuros a final de temporada.

- El miércoles juegan ante el Barcelona pero el equipo ya piensa en la cita ante el Zamora.

- Sí, es inevitable porque es un rival directo. Ante el Barcelona habrá que hacer un buen partido, me encantaría ganar, pero sería lo más ilógico.

- Pillo habla de que hay que ganar al menos un partido fuera en cada vuelta.

- Y Zamora es una buena opción porque acaba de subir y aún está adaptándose a la categoría. Con los puntos de O Gatañal no será suficiente.