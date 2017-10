El Bar Moaña ya manda en solitario en la Primera División de la Liga Keniata de Moaña. El nuevo líder de la máxima categoría se impuso esta semana de forma contundente al Skoño por 5-1 y se aprovechó del pinchazo sufrido por el A Rectoral/Daniel's, que perdió por un ajustado 3-4 ante el A Tribu dos Chaínco. Este se aúpa de este modo a la segunda plaza de la tabla clasificatoria, con 13 puntos, los mismos que suma un Maikel and Best Sport que venció con apuros al Intersporting por 2-1. Bar Moaña, A Tribu dos Chaínco y Maikel and Best son los únicos conjuntos que no conocen la derrota en Primera, con el Bar Moaña sumando todos los puntos en juego.

La derrota del A Rectoral lo envía a la quinta posición, aunque igualado a puntos con el cuarto clasificado, que es el LM Peluquero. Este derrotó sin problemas al Joserval Metal por 6-1, certificando una semana más por qué es la escuadra más realizadora de la categoría, con 29 dianas en 5 encuentros disputados.

No hubo sorpresas en el resto de enfrentamientos del fin de semana. Bocatería A Esmorga y Saneamientos Prado/Móvil Galicia ganaron a Bar Equis/Tapería Faro y Visurbe Energías Renovables, respectivamente. La zona baja no presentó ningún tipo de cambio y las dos últimas plazas siguen siendo para Skoño y Joserval Metal, que todavía no han podido estrenarse en esta temporada. El Bar Equis/Tapería Faro suma un solo punto.

En la Segunda División también hubo cambio de líder, con el Chiringos Domaio/Burger Piscis aupándose a lo más alto de la categoría después de doblegar al Rápido da Jalleira en un emocionante encuentro que finalizó con un 5-4 a favor de los primeros. El BB+ Entrecalles, que detentaba el liderato hasta esta semana, perdió por la mínima (1-2) ante el Supermercado Carlos, que de esta forma se sitúa en el segundo puesto, compartiendo puntuación con el citado BB+ Entrecalles y con el Casa Adriano, que ganó cómodamente al A Centoleira-Ozzy y es el único conjunto de la categoría que cuenta todos sus partidos por victorias.

Un escalón por debajo se sitúa el Bar Ramona, que sigue invicto después de haberse impuesto en esta jornada al colista, el Mapfre Moaña, por 7-1. Ambos contendientes, al igual que Casa Adriano, A Centoleira y Café Bar Curra han disputado solo cuatro partidos hasta la fecha. La goleada del fin de semana correspondió al Fulming Euriga, que aplastó con un 8-2 al Deliux Shop, uno de los cinco equipos que están situados en la zona baja con tres puntos, justo por encima del farolillo rojo. El Deliux Shop ostenta el dudoso honor de ser la escuadra más batida de la Segunda División, al haber recibido 31 tantos en cinco jornadas, a una media de poco más de seis por partido.