Fernández: "Ante el Boiro recuperamos nuestra filosofía"

Descontento con el empate, pero muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Esas son las sensaciones de Antonio Fernández, técnico del Alondras, después de que su equipo igualase sin goles ante el Boiro en un partido en el que, señala, "recuperamos nuestra filosofía y volvimos a ser ese equipo intenso, presionante y solidario que éramos". Fernández manifestó que "no hay nada que objetar" al juego de los suyos, habida cuenta de que "lo hicieron todo. Conseguimos anular por completo al rival y volvimos a crear oportunidades, no tan claras como otras veces, pero sí los metimos en su campo y solamente faltó acierto al final".

El preparador subraya que "el equipo estuvo más activo, más fresco", y achaca parte de los males de los suyos al peaje de la Copa Federación. "Quizás nos pasó factura llegar tan lejos porque no tenemos plantilla para pelear en dos competiciones. Eso sí, hay equipo para poder ser competitivos en Tercera", señala. Una de las novedades del once alondrista fue la suplencia de Gabri, único delantero nato de la escuadra rojiblanca. "No estaba fresco porque acumulaba muchos minutos. Al final tenemos que probar cosas, porque estamos exponiendo a un chico de 19 años que tiene que ir poco a poco", afirma. Con un falso nueve, además, Fernández consiguió reforzar un centro del campo que le ganó la partida a los visitantes.

El siguiente reto del Alondras será el de ganar un partido fuera de casa. Los cangueses son el único equipo, aparte de los tres últimos clasificados, que todavía no lo ha hecho. Antonio Fernández cree que es cuestión de rachas. "El año pasado, con el Vilalonga, un equipo de menos potencial que este ganamos ocho. No es fácil", apunta, antes de añadir que "los rivales ya nos esperan en su propia casa para contragolpear. Hay que ser conscientes de que para ganar quizás no haya que cambiar los argumentos, pero sí las formas". El próximo rival será precisamente uno de estos tres últimos clasificados, el Barbadás. "Será complicado porque a pesar de que vienen de encadenar ocho derrotas consecutivas, salvo ante Arosa y Barco todas han sido por la mínima", advierte el preparador de los de O Morrazo.

Eso sí, Fernández quiere romper ya la racha negativa. "Ahora mismo estamos en un periodo de irregularidad y tenemos que conseguir esa estabilidad", señala. El Alondras ocupa la décima posición de la tabla clasificatoria con 16 puntos. La próxima semana tendrá de nuevo una triple jornada, ya que tras el Barbadás deberá medirse a Compostela en casa y a Areas fuera.