El Bueu quiere doctorarse

Cuatro victorias en cinco encuentros jalonan la trayectoria de un Bueu Atlético que esta tarde (19 horas, pabellón de O Rosal, con el arbitraje de los catalanes Pérez Acedo y Toro Ponce) intentará dar ante el Novás la campanada que se le escapó de las manos en los últimos instantes con el Embutidos Lalinense. La escuadra buenense quiere explotar su buen arranque de competición y momento de juego para complicar la vida al equipo que, por plantilla y presupuesto, es el principal favorito a hacerse con el título de la Primera Nacional gallega.

Rosaleiros y buenenses llegan a este choque igualados a ocho puntos pero con sensaciones distintas. Si los visitantes están firmando un inicio de ensueño, los de Isma Martínez vienen de caer de forma estrepitosa en Lalín por 38-29, en lo que ha sido, sin duda, un duro golpe anímico. La sorpresa no será, no obstante, fácil, toda vez que, tal y como apunta Irene Vilaboa, "tienen la mejor plantilla de la categoría", por lo que una posible victoria pasará, inexcusablemente "porque empleemos nuestros recursos al 150 por cien. Tenemos que hacer nuestro juego y olvidarnos de lo que tenemos delante. Son un superequipo y no podemos estar erráticos".

Los de O Morrazo son, con 125 dianas, el equipo menos goleado de la categoría, a pesar de que Vilaboa subraya que "aún tenemos cosas que mejorar", mientras que en ataque "nos faltan más cosas para poder disputar los puntos con Novás y con cualquiera".

Las malas noticias han llegado esta semana a Bueu en forma de lesiones. Simón se lastimó en un entrenamiento y tiene una posible fisura en el talón, a falta de poder confirmarlo con pruebas diagnósticas. Será baja esta tarde. En cambio sí parece que estará disponible Moncho, que arrastraba una sobrecarga en el adductor. Sin el especialista defensivo Simón, Cristian deberá asumir un rol más importante en el equipo.