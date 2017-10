El Luceros, con la primera línea en cuadro por las ausencias

Las lesiones de David Iglesias y, en menor medida, de Carlos Veloso (jugador universal) dejarán en cuadro para los próximos compromisos a un Luceros que se queda únicamente con cuatro jugadores para su primera línea. El filial del Frigoríficos únicamente podrá contar con Ángel Rodríguez, Adrián Pérez, Eloy Molanes y Pousa para las tres posiciones de ataque más alejadas de la portería rival, lo que condicionará a buen seguro a los de O Morrazo en sus encuentros.

Los cangueses suman cuatro puntos en cinco jornadas y vienen de sumar un empate ante el colista Porriño en un choque en el que el entrenador del Luceros reconoce que "no merecimos empatar. No estuvimos bien y ellos sí, dentro de sus limitaciones. Nosotros sí tenemos algo más para exponer". Figueroa lamenta la oportunidad de haber alejado a un rival directo en la lucha por la permanencia. "Era importante haberles metido cinco puntos de distancia, era muchísimo porque los de abajo no van a puntuar mucho", señala. Fue "un mal partido nuestro, con mala defensa y sin un buen ataque, pero lo único que nos queda es tirar hacia adelante".

El filial del Cangas se mide el domingo al Embutidos Lalinense, y todo apunta a que lo hará con Ángel Rodríguez y Pablo Castro en sus filas, una vez ambos salden el doble compromiso de esta semana con el equipo de Asobal, ayer en Alcobendas en Copa del Rey, y mañana ante el Bidasoa ya en competición liguera.