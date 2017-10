El Frigoríficos se despide de la Copa

El Frigoríficos del Morrazo se despidió ayer de forma prematura de la Copa del Rey al caer ante el Secin Group Alcobendas por 34-31 en un choque dominado de principio a fin por los madrileños. Los cangueses, que hace dos años se quedaron a las puertas de las semifinales de esta competición, y que la temporada pasada disputaron la Final a Ocho de la misma, se quedan sin la posibilidad de repetir gesta. Y lo hacen quedando eliminados a las primeras de cambio, en la segunda ronda del torneo.

No fue la noche del Cangas. Sabía lo que se iba a encontrar pero no pudo poner remedio a lo que le vino encima. El Alcobendas, en pleno éxtasis de juego y disfrutando del liderato de la División de Honor Plata, salió a por todas utilizando sus armas: intensidad y velocidad. Si a la buena puesta en escena local se une el desacierto del equipo que dirige Víctor García, "Pillo", el resultado estaba claro. Los de Álex Mozas no pararon de correr en todo el partido. Lo hicieron al contragolpe aprovechando el bajo porcentaje de acierto en el lanzamiento del Cangas, pero también utilizaron el contragol. Así, mandaron en el marcador a pesar de que Pillo trató de romper la dinámica (8-5, minuto 15, con tiempo muerto visitante).

Se jugaba a lo que quería el Alcobendas. Manolo Rodríguez paraba y el ritmo era marcado por los locales. Las diferencias se disparaban (15-9, minuto 23) y Pillo volvía a detener el juego. Los cangueses recortaron (15-11) pero su reacción se quedó a medias antes del paso por vestuarios con un 18-14 favorable a los madrileños.

Poco variaron las cosas en la reanudación. El Alcobendas estiraba la goma gracias a su rapidez -ayer anotó hasta 12 dianas de contraataque, 8 de ellas en el primer tiempo- y se iba seis arriba. Pero el Cangas seguía batallando a pesar de su desacierto, de la mano de un David Chapela que de nuevo asumió la responsabilidad en ataque, anotando 8 goles. El Frigoríficos recortaba (26-23, minuto 45) y Mozas tenía que solicitar tiempo muerto. El Cangas, que ya había defendido 6.0 y 5.1, probó con defensas más abiertas e incluso con mixta para tratar de voltear el marcador. Pero no fue posible. Los madrileños supieron jugar bien sus opciones y se llevaron un triunfo que los sitúa en la siguiente ronda del torneo copero.

La buena noticia en el Cangas fue la reaparición de Rubén Soliño, que disputó bastantes minutos demostrando encontrarse en buen estado físico. Pillo, que repartió minutos entre todos sus hombres, también utilizó al jugador del Luceros Ángel Rodríguez, autor de un gol.