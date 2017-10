El Bueu Atlético quiere mantener ante la SAR su buena racha como local

El Bueu Atlético aspira a continuar reforzando su trayectoria como local en el partido que esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje del castellanoleonés Castellanos García y del asturiano Piñera Fombona) disputa ante la SAR. Los de Irene Vilaboa han ganado los dos duelos anteriores en su feudo (ante Porriño y Magope Seis do Nadal) y aspiran a seguir con una racha que les permitiría afianzarse en los puestos nobles de la tabla clasificatoria de Primera Nacional. "Queremos hacernos mucho más fuertes en casa y poder ir al partido ante el Novás con 8 puntos en el casillero", afirma una entrenadora que no se fía del cuadro redondelano. "Se han renovado y tienen otro entrenador, pero son un equipo veterano en la categoría", manifiesta.

El objetivo de los buenenses será el entrar bien en el partido, al contrario de lo que sucedió frente a Embutidos Lalinense y Seis do Nadal. "Hay que jugar muy serios, y ya desde el minuto uno, no como en los últimos encuentros, porque luego igual no te resulta tan sencillo remontar", afirma Vilaboa, que sostiene sus esperanzas en que "apretemos los dientes en defensa". La buena noticia es que, con la salvedad del lesionado David Iglesias, la entrenadora contará con el resto de su plantilla, habida cuenta de que Brais parece plenamente recuperado de sus problemas en el pubis. Los chilenos, por su parte, podrían tener ficha ya la próxima semana.

Al finalizar el choque de Primera Nacional, a las 20.30 horas, jugará el Óptica Bueu de juveniles ante el Viña Costeira. Los buenenses acumulan dos triunfosen otras tantas jornadas.

Por otra parte, el club continúa ofreciendo a lo largo de este mes la oportunidad de probar 15 días gratis en todas sus categorías hasta juveniles. La campaña va, por el momento, a buen ritmo.