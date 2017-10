El Bueu se sobrepone a un frío inicio

El Bueu Atlético se sobrepuso a un frío inicio de partido y logró una victoria clara ante un luchador Magope Seis do Nadal en un encuentro caracterizado por el alto ritmo de ambos contendientes y en el que fue decisiva la intensidad defensiva local y las paradas de Martín. El joven meta buenense catapultó a los suyos a la remontada en un choque que se le puso muy cuesta arriba a los de Irene Vilaboa, que llegaron a estar seis goles abajo (3-9, minuto 11).

Y es que el conjunto vigués comenzó el partido con una marcha más que los de O Morrazo. Explotando el saque rápido de centro, aplicando dinamismo y con el zurdo Martín monopolizando la definición, el Seis do Nadal se encontró con el encuentro deseado (2-6, minuto 6, con tiempo muerto de Irene Vilaboa). Los locales parecían desquiciados, las decisiones arbitrales no les favorecían y el cuadro visitante se mostraba superior. Vilaboa movió entonces banquillo, metió a Martín por un desacertado Edu Alonso y cambió a una defensa 4.2 que luego sería 5.1. El Bueu apretó los dientes atrás y eso frenó la sangría. El Seis do Nadal no anotaba con tanta facilidad y las fuerzas se equilibraban (8-10, minuto 18, con tiempo de Pablo Blanco).

Poco varió el panorama porque el los morracenses ya estaban lanzados. Bien en contragolpe, bien gracias a su circulación de balón, voltearon el electrónico (13-11, minuto 24) y alcanzaron el descanso incrementando su renta (16-13).

En la reanudación llegó la puntilla. Vilaboa ordenó a los suyos volcar el juego con Chema y el pivote campó a sus anchas en los seis metros, generando goles, espacios y acciones de siete metros. El resultado fue un parcial de 6-1 que sentenció virtualmente el choque (22-14, con tiempo muerto del técnico vigués).

Pero lo que no se le puede negar al Seis do Nadal fue su capacidad de lucha. Apostó por abrir la defensa en un 5.1 y volver a sus orígenes, buscando el contragol y la velocidad en todas y cada una de sus acciones. El Bueu siguió a lo suyo, encontrando vías de penetración en la defensa visitante bien con Chema o bien con Andrés en el extremo derecho. Las distancias se mantuvieron hasta una exclusión permitió a los vigueses ponerse a cuatro goles (27-23, minuto 54). Ya no hubo lugar para la sorpresa. Dos exclusiones visitantes y el acierto de Chema sofocaron la rebelión y el Bueu Atlético certificó su tercera victoria en cuatro jornadas de Liga.