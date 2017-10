El Beluso, sin presión, aspira a dar la campanada en su visita al Porriño

La Cultural Deportiva Beluso intentará dar la campanada en la visita que esta tarde (17.45 horas, O Lourambal) efectuará al Porriño Industrial. Los buenenses acuden a esta cita sin presión alguna gracias a un excelente inicio de temporada, y sin renunciar a una sorpresa que no haría más que reforzar su posición en la tabla clasificatoria y aumentar su moral. "Iremos con la misma actitud con la que fuimos a Ourense, con la de sacar algo positivo con nuestras armas, y si no es posible no pasa nada. Vamos muy tranquilos", explica el entrenador de los de O Morrazo, José María Rial.

Y es que el hecho de haber perdido sus dos últimos encuentros e casa ante Ourense y Estradense, y el disponer de una plantilla de mucha calidad con más de un nombre con experiencia en Tercera y Segunda B sitúan las urgencias en el bando local. "Nosotros tenemos objetivos diferentes a los suyos, que son los de estar arriba y pelear por el ascenso" argumenta Rial. Los buenenses son quintos con 11 puntos en su haber y solo han perdido un partido en seis jornadas.

El técnico de los de O Morrazo repetirá la convocatoria de la semana pasada ya que reservará a Colmenero, prácticamente recuperado de su lesión. Así, los elegidos son los porteros Buyo y Rulo; los defensas Darío, Pol, Fali, Jesús y Julio; los medios Iván, Cidrás, Fajardo, Reiriz, Nacho y Richi; y los puntas Adri, Manufre y Oki.