El Bueu Atlético quiere hacerse fuerte en su feudo

El Bueu Atlético intentará blindarse como local y obtener un triunfo en el partido que esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los asturianos Miranda González y González Iglesias) afronta ante el Magope Seis do Nadal, y en el que también quiere superar la dolorosa derrota por la mínima de la semana pasada ante el Embutidos Lalinense. Ganar en casa es la obsesión este año de Irene Vilaboa, que asume que por los choques en el Pablo Herbello pasarán buena parte de las opciones de los buenenses de dar el salto de calidad este año.

"Somos un equipo que nunca jugamos mal a domicilio, pero que tampoco tenemos ese factor cancha superbueno", razona la entrenadora de los de O Morrazo, que añade que "si queremos esa mejoría a nivel clasificatorio tenemos que ser fuertes en casa. Que la gente que venga a Bueu sufra y que podamos sacar muchos puntos aquí". Lo cierto es que el inicio del Bueu Atlético ha sido realmente esperanzador, con dos victorias ante Rasoeiro y Porriño y un partido de alto nivel frente a los lalinenses, uno de los máximos favoritos a pelear por la fase de ascenso.

Enfrente estará un Magope Seis do Nadal muy renovado con respecto a la temporada pasada y que para Irene Vilaboa supone "una incógnita. Es un equipo desconocido, prácticamente nuevo y del que tenemos pocos datos sobre su juego", lo que le hace augurar un encuentro "serio y complicado". Los vigueses solamente han sumado un punto en las tres primeras jornadas de competición, el logrado en el derbi vigués ante el Lavadores. Frente a Embutidos Lalinense y OAR Coruña perdió.

La novedad en la convocatoria de los buenenses es la presencia de Gonzalo García, que no pudo disputar el choque de Lalín por lesión. El extremo/lateral le dará polivalencia a un equipo en el que también estará Diego Lluque una vez ha mejorado de sus problemas de tobillo. De este modo, lo más probable es que Vilaboa repita la convocatoria de la última semana con la inclusión de Gonzalo García. Quien no estará entre los elegidos es Brais, que no se ha recuperado de una pubalgia, ni David Iglesias, convaleciente de una operación en el hombro.

El club estaba pendiente de recibir la documentación para la inscripción de Cristian Molanes, aunque parecía poco probable que llegase a tiempo para hoy. En caso de que así fuese, el defensor cangués también se haría con un hueco en la lista y podría debutar con la camiseta del Bueu Atlético.