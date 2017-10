Nueve jugadores del Rodeira, en el Nacional por Autonomías

Un total de nueve jugadores del Real Club Náutico Rodeira tomará parte en el Nacional por Autonomías de Kayak Polo, que se celebra el fin de semana en Burriana. Jon Martínez, David Bernárdez y Rubén Rodríguez irán con el equipo senior, y los dos primeros son además seleccionadores sub 23 y sub 18. En sub 23 hay tres cangueses como Samuel Pardavila, Andrés Cordeiro y Agustín Iglesias, y en la sub 18 Mario Pastoriza, Nico Jalda y Martín Barreiro. Galicia compite con Valencia, Madrid, Andalucía, Cataluña, Murcia y Castilla La Mancha.