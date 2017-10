Salazar: "El equipo está más compacto y solo nos falta un poco de acierto"

Fue uno de los destacados del partido ante el Atlético Valladolid a pesar de la derrota y confía en mantener esa buena línea en las próximas semanas. Edu Salazar ha dado un paso adelante en un Frigoríficos del Morrazo que ha comenzado la temporada ofreciendo buenas sensaciones y al que únicamente le falta corroborarlas con resultados. "Salvo ante el Ademar, hemos tenido nuestras opciones en los otros tres partidos. Hicimos una muy buena parte ante el Benidorm y en Valladolid rendimos bien. Como nos dijo Pillo, jugando así vamos a ganar partidos", afirma el portero vigués de ascendencia venezolana. Eso sí, asume que "nos falta un poco más de acierto, como ocurrió en Valladolid, donde llegamos a estar cuatro goles abajo y luego ya vas el resto del choque con la lengua fuera".

Salazar asegura estar "mucho más contento que el año pasado" gracias a un inicio menos sufrido y convulso. "Los compañeros son geniales como siempre y quien viene lo tiene fácil para adaptarse. El juego del equipo es más compacto, Potic está más integrado, los nuevos también, y solo nos queda tener esa pizca de acierto", señala. Precisamente ese acierto será el que se buscará en el duelo de mañana ante el Granollers, un equipo complicado pero ante el que los cangueses no se arrugarán. "Intentaremos ganar, como siempre que nos desplazamos allí, y traer los dos puntos. Estamos preparados, con confianza y jugaremos con nuestras armas", apunta el jugador del Balonmán Cangas. Allí tocará correr y minimizar los errores ofensivos para anular una de las principales vías anotadoras de los vallesanos, el contragolpe. "Nos está tocando jugar contra equipos que viven de los errores del contrario y que corren, corren y corren. Así que no queda otra que meter los lanzamientos y correr en el repliegue defensivo", afirma.

14 intervenciones

Salazar realizó un total de 14 paradas en el segundo tiempo de Valladolid, con un 60 por ciento de efectividad, contribuyendo de forma decisiva a que los suyos remontasen. "Estoy muy contento a nivel personal aunque fastidiado en lo colectivo por no haber ganado", manifiesta, antes de decir que "me todo las cosas con más calma, como hice en la recta final de la pasada temporada, y me va mejor. Ante el León no estuve bien y Pedro no lo hizo mal, así que él jugó en Benidorm e hizo un buen partido. Y yo, como siempre, esperando mi momento". Frente al Logroño disputó los últimos ocho minutos, con una intervención acertada y el triunfo del equipo, y salí preparado en Valladolid. Jugué la segunda parte, con calma, a hacer lo que sé y me salió un buen partido".

Para esta temporada Edu Salazar espera, sobre todo, "no sufrir tanto como el año pasado, porque lo pasé muy mal". Las sensaciones son buenas en el Cangas, pero el portero es prudente y advierte de que "hay que tener en cuenta que este año hay algo más de nivel. Nosotros intentaremos escalar y mejorar nuestro rendimiento, pero no va a ser fácil".