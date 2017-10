Fernández: "Fue el mejor partido fuera"

"El partido menos vistoso fue el mejor fuera de casa". Así resume Miguel Fernández las sensaciones dejadas por el Club Deportivo Moaña en el encuentro de la jornada pasada ante el Bande, que acabó con derrota por la mínima (1-0). Y es que los moañeses estuvieron realmente cerca de arrancar su primer punto a domicilio, en la cancha del líder de la categoría, y solo sucumbieron con un gol en el descuento. "Fuimos mucho más competitivos que en los dos duelos anteriores fuera de casa. Estuvimos más concentrados, más serios atrás, y dando la cara ante un equipo de los de arriba", afirma.

Fernández reconoció estar satisfecho por la imagen ofrecida por su equipo. "El equipo ya me gustó más, las sensaciones fueron buenas y creo que la primera victoria fuera de casa caerá pronto", manifiesta. Todo ello ante una escuadra a la que el técnico de los de O Morrazo calificó como "la mejor de la categoría, un equipo con buenas individualidades, que no arriesga nada y que está en un momento en el que le sale todo. Van a ascender de calle".

Según apunta Fernández el Bande apenas gozó de opciones para anotar. "Tan solo tuvieron el penalti e incluso el gol llega desde un balón en banda que coge portería", explica, en un campo especialmente complicado por sus reducidas dimensiones. "Allí es muy difícil jugar. Es una ratonera y fútbol hubo muy poco", señala. De hecho, incluso la expulsión de Fiuza a poco de arrancar la segunda mitad apenas influyó en el desarrollo del encuentro. "En un campo tan pequeño y con uno menos no es un factor influyente. Prácticamente no notas si estás con diez o con once, hay poca diferencia, y en su caso no cambiaron nada. Jugaron con un punta y haciendo exactamente lo mismo", asegura.

Además de la derrota, la otra mala noticia fue la expulsión de Saúl por doble amonestación. El central se perderá el partido del domingo ante el Nogueira de Ramuín, en el que los moañeses intentarán mantener su excelente racha como locales, con tres victorias en otros tantos enfrentamientos.