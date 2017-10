El Beluso se blinda pese a las lesiones

La solidez defensiva se ha convertido en la imagen de marca de la Cultural Deportiva Beluso en su estreno en la Preferente Autonómica. La escuadra que dirige José María Rial se ha blindado en un arranque liguero en el que solamente ha recibido tres dianas en seis encuentros, lo que lo sitúa como el segundo conjunto menos batido de la categoría. Y todo ello a pesar de arrastrar bastantes problemas en cuanto a lesiones en la parcela defensiva y, concretamente, en la zona central de la misma.

"Atrás estamos bien porque estamos haciendo bien las cosas. Nos encontramos cómodos con este sistema, apretando al rival... Tenemos las ideas claras y sabemos que el día que no sea así nos van a ganar y a sacar los colores", explica el técnico cangués. Que el trabajo defensivo es una cuestión colectiva y no solo restringida a los cuatro de atrás lo refleja el hecho de los cambios que ha tenido que hacer el técnico sin que se haya notado a nivel de rendimiento. Así, Colmenero se ha perdido los últimos tres partidos ante Valladares, Ourense y Caselas, mientras que Miguel Canosa aún no ha podido debutar tanto por problemas físicos como por cuestiones laborales. El tercero de los centrales, Pol, no ha faltado, pero el domingo tuvo que ser sustituido por un fuerte golpe en el muslo. Así, Fali ha readaptado su posición en los últimos duelos. De cara al partido del fin de semana ante el Porriño Fali es el único fijo en la parcela central y Rial confía en poder recuperar tanto a Colmenero como a Pol, pero de momento ambos son duda.

Eso sí, a pesar de la excelente marcha de la escuadra buenense, una recién ascendida, Rial asume que el 3-0 del fin de semana ante el Caselas no refleja la realidad de un choque mucho más igualado de lo que dice el marcador. "Es engañoso. Al igual que ante Ourense y Sanxenxo merecimos más, hay que reconocer que el Caselas nos ganó en intensidad en la primera media hora de juego porque salió más fuerte que nosotros", admite. "Después nos vinieron las lesiones de Faji y Pol. La primera parte fue muy accidentada", relata, antes de señalar que "nos encontramos con el 1-0 en un fallo de su portero y nos fuimos ganando al descanso sin haber hecho demasiado". En la reanudación el Caselas volvió a apretar en busca del empate, pero "marcamos el segundo y a partir de ahí ya jugamos con comodidad", finaliza el técnico.

Tras la derrota de Ourense era importante regresar a la senda de la victoria para mantenerse en una zona muy cómoda de la tabla clasificatoria. "Los puntos nos dan tranquilidad, ya que no es lo mismo corregir cosas con puntos que sin ellos. La moral y la confianza van creciendo y hay alegría porque somos un recién ascendido", razona José María Rial que, no obstante, advierte de que "esto cambia de un día para otro y por eso hay que estar con los pies en el suelo. Tenemos que tratar de sumar y alcanzar nuestro objetivo". Dentro de esa tranquilidad se enmarca también la próxima visita al Porriño, uno de los equipos con más nombre de la categoría y con una plantilla plagada de ilustres como Carlos Campo, Claudio Giráldez, Portas o Fernando, todos ellos con experiencia en Tercera e incluso Segunda B. "Es un choque para afrontar con confianza tratando de sacar algo. Ellos están presionados porque han perdido los dos duelos anteriores en casa", apunta Rial.