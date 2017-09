El Bueu Atlético recupera a Lluque pero pierde a Brais ante el Lalín

El Bueu Atlético intentará dar la campanada en el encuentro que esta tarde (19 horas, Lalín Arena, con el arbitraje de los gallegos Abel Juncal y Ángel Mateos) lo enfrenta al Embutidos Lalinense, uno de los equipos a priori mejor dotados para luchar por el título de la Primera Nacional. La escuadra buenense intentará hacer valer sus armas y su buen arranque liguero -suma dos victorias en otros tantos choques, al igual que su rival de hoy- para lograr sacar algo positivo en una cancha especialmente complicada.

Brais, con una pubalgia, será baja en un equipo que recupera, no obstante, a Diego Lluque, que será el encargado de dirigir los ataques de los de Irene Vilaboa. El pivote Román tampoco acudirá a Lalín por motivos personales. "Vamos con la intención de disputar los puntos. Aún es pronto para saber dónde estaremos nosotros en la clasificación, pero juguemos con quien juguemos no sabemos hacer otra cosa", señala la entrenadora. Más sencilla es su apuesta sobre el Lalín, al que considera "un claro candidato a estar arriba. Se ha reforzado bien, con gente de casa y eso le ha dado un plus de calidad y velocidad". Milucho Pintos no podrá contar con los hermanos Batán (Duarte y Uxío), lesionados, lo que reduce un potencial que, no obstante sigue siendo muy elevado. "Es un partido para estar acertados en ataque, porque si no es así nos machacarán al contragolpe", afirma.

El club, mientras, gestiona la ficha de los chilenos Ignacio Thomas Porta y Nicolás Mauricio Hernández para que puedan disputar el próximo partido.