Dani Pérez renueva en Samertolaméu

Dani Pérez continuará una temporada más al frente de la Sociedad Deportiva Samertolaméu. Apenas un par de semanas después de la decepción que supuso no haber conseguido el ascenso a la Liga Eusko Label, el técnico moañés trabaja ya en la configuración de una plantilla que la próxima temporada volverá a intentar su clasificación para competir con los mejores. Y ahí la prioridad máxima es la de conseguir la renovación del bloque de la pasada campaña para sentar las bases de un proyecto al que se quiere dar continuidad.

"Antes de acabar mantuvimos contactos con los remeros y la mayoría nos manifestó su intención de seguir. Es importante porque el equipo ha ido evolucionando, mejorando en su acoplamiento, y creemos que aún hay margen de mejora si mantenemos el bloque", razona el entrenador de Meira. Además, el club intentará obtener algunos refuerzos de calidad para poder dar el salto. "Nos hace falta completar la parte de velocidad. No somos equipos de ACT porque somos muy lentos en los primeros cinco minutos de regata. Necesitamos encontrar a gente que sea rápida" afirma.

No es un mal desconocido. Pérez ya lo detectó en las primeras semanas y trató de ponerle remedio sin éxito. "Tenemos un equipo con un corte de edad alto, de una media de 34-36 años, y aunque la resistencia se incrementa, la velocidad y la fuerza son capacidades que se van perdiendo", admite, antes de añadir que "no teníamos un pico de potencia alto, pero sí éramos capaces de mantenerlo". La traducción a nivel de resultados es que Meira completaba muy buenos largos en el segundo, el tercero y el cuarto, pero flojeaba en el primero. "No fue por no trabajarlo, pero no se podía hacer más", asume. "Analizamos tiempos, le dimos mil vueltas, pero pasó lo mismo en el Gallego, en La Concha y en el playoff. A este nivel, si cedes tanta ventaja en el primer largo...", se lamenta.

Con todo, Pérez está satisfecho por lo conseguido, "sobre todo viendo a los otros equipos gallegos y el alto nivel que había en el playoff, que fue el más duro de los últimos años con dos equipos potentísimos [Santurtzi y Donostiarra]. Lo dimos todo y estoy contento con ello", subraya. Además, la parte positiva es tener localizado el punto débil de esta temporada para poder corregirlo. "Si mantenemos el bloque y reforzamos algunos aspectos creo que podemos tener un equipo muy competitivo y ganar alguna regata puntual, caso del Campeonato Gallego o incluso plantearnos con cierto realismo el entrar en una Bandera de La Concha", asegura el preparador moañés.

Para ello habrá que reforzarse con hombres de nivel ACT. "Estamos a un paso del nivel de esa gente pero no en la mejor Liga. Aunque la Liga Gallega no sea la mejor a nivel deportivo, hay que intentar convencerlos con el tema personal, con no tener que estar todos los fines de semana fuera de casa", dice.