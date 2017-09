Jota González augura que "vamos a sufrir"

Rubén Soliño causará baja para el encuentro de esta tarde al no haberse recuperado de la lumbalgia que lo aqueja desde antes del choque ante el Benidorm. El técnico confía en que el descanso de este fin de semana le permita trabajar con normalidad a partir del lunes.

Su ausencia supondrá que Pillo convoque únicamente a 15 jugadores para el duelo, que son los porteros Salazar y Hermones; los centrales Simic y Chapela; los laterales Muratovic, David Iglesias, Potic y Serafín; los extremos Moisés, Vujovic, Suso Soliño y Menduiña; los pivotes Cerqueira y Pablo Castro; y el defensor Cancio.

Las estadísticas (seis victorias en seis visitas a O Gatañal) no confieren tranquilidad al entrenador del Logroño La Rioja, Jota González, que en declaraciones a EFE augura que "vamos a sufrir, pero si queremos luchar por estar en la zona alta no vale con ganar lo de casa, que es fundamental, sino que hay que sumar victorias fuera". El técnico apunta que en los últimos años, a pesar de los triunfos de los suyos, "no hemos jugado cómodos en O Gatañal, no se nos ha dado bien esta pista".

La principal duda en la convocatoria riojana es la del pivote Tomislav Kusan, con una lumbalgia que le ha impedido entrenar toda la semana, y que según Jota González alterará de forma importante su esquema, especialmente en la parcela defensiva. "Ahora mismo es donde peor estamos y con su baja tendremos que poner a varios jugadores a hacer su papel", afirma, ya que a Garabaya lo quiere tener fresco para funciones ofensivas. Con todo, Kusan ha entrado en la lista "por si hay posibilidades de que ayude".

Por lo demás, la lista de los riojanos está formada por los porteros Jakob Krupa y Aginagalde; los extremos Ángel Fernández, Javi Muñoz y Chiuffa; los centrales Kukic, Castro y Cadarso; los laterales Miguel Sánchez, Paredes, Del Arco, Montoro y Garciandía; y el pivote ex del Cangas Rubén Garabaya.