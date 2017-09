El Alondras persigue la sorpresa en Oviedo

El Alondras buscará la sorpresa que le permita sumar su primera victoria de la temporada en el encuentro que esta tarde (17.30 horas, campo de El Requeixón) afronta ante el Oviedo. El conjunto que entrena José Antonio Rodríguez cuenta con solamente un punto en su casillero -el obtenido ante el Roces- en un arranque de temporada que lo ha llevado a enfrentarse al Val Miñor y al Racing y en el que todavía aguardan los ovetenses y el Deportivo de La Coruña. Es por ello que aspira a poder puntuar cuanto antes para evitar quedarse descolgado en la zona baja de la clasificación.

"No es de los partidos sencillos pero tenemos que tratar de encontrar sensaciones. Ante el Racing ya fueron muchísimo mejores, tuvimos más opciones que ellos y jugamos más a lo que queríamos nosotros que a lo que querían ellos", explica el preparador de los cangueses, que añade que "mañana [por hoy] es importante no solo el resultado sino las sensaciones". A pesar del mal inicio de competición, Rodríguez se muestra tranquilo y apunta que "lo determinante es el trabajo. Los resultados te dan de comer, pero son consecuencia de muchas cosas y nosotros buscamos un rendimiento". El preparador rojiblanco asume que "las plantillas en estos equipos son cíclicas, todos los años cambian y quien tiene suerte de contar con 13-14 jugadores del año pasado, tiene mucho ganado. Pero no es nuestro caso. Nosotros hemos de buscar ajustar todas las piezas para que esto funcione".

Es más, el calendario es otro de los argumentos que esgrime Rodríguez. Equipos como el Perinés o el Val Miñor están en cabeza con choques más sencillos que un Lugo que ha tenido enfrente a Sporting o Celta. "Nosotros atravesamos una etapa en la que nos medimos a Racing, Oviedo y Deportivo, así que hay que tener tranquilidad. Necesitamos las sensaciones que luego te preparen para conseguir los puntos en nuestra Liga", dice, antes de añadir que "evidentemente iremos a ganar a Oviedo".

La lista del Alondras está formada por los porteros Íker y Kevin; los defensas Jorge, Samu, Davila y Oski; los centrocampistas Róber, Nico, Mourelos, Álex, Rúa, Silva, Torres y Dieguito; y los delanteros Yeray y Cuquín. Se quedan fuera los lesionados Lucas Lestón y Javi, además de Juan, Mauro y Hermelo por decisión técnica.