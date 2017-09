Truco: "Mi única espina clavada es no haber podido conseguir una bandera"

El final de la temporada abre las incógnitas sobre una Sociedad Deportiva Tirán que a las elecciones a la presidencia unirá la búsqueda de un nuevo entrenador y el intento de mantener el bloque de remeros que de forma tan brillante ha ido sumando campaña tras campaña en la Liga Eusko Label. Quien ya se sabe que no estará es José Ángel Cambados, "Truco", después de tres temporadas en las que los moañeses rindieron por encima de sus posibilidades a pesar de tener que afrontar constantes renovaciones de plantilla. El preparador grovense se mostró satisfecho de tres años que califica como "muy intensos para mí, entre viajes, trabajo y preparar entrenamientos apenas te queda tiempo para ti. Pero haces algo que te gusta y el trabajo ha dado sus frutos". Sin embargo, precisamente son los aspectos laborales los que lo alejan del agua. "Hasta que no sepa los turnos que tenga no me puedo comprometer y no quiero que el club espere por mí", manifiesta.

El balance de su paso por Tirán es más que positivo, con la permanencia y tres presencias en La Concha, todo a pesar de las dificultades con las que cualquier equipo gallego afronta la Liga Eusko Label. "Un equipo gallego sale en cada regata con 10 segundos de desventaja", afirma Truco, apelando de forma metafórica al cansancio por los viajes y las condiciones de trabajo. "No tenemos medios, estábamos con una palamenta de hacer 14 años, sin médico, pero es lo que hay", se lamenta. Ante eso, la fuerza de Tirán reside en "la ilusión de todo el equipo, sobre todo de la columna vertebral, de gente como Martín, Tomás, Breixo, Adrián Meira... que tiran para adelante y contagian a los demás".

En este tiempo asume que "hemos tocado techo" porque, sin los medios de años anteriores, "que el equipo se mantenga entre los mejores tiene mucho mérito". Su única espina clavada es "no haber podido conseguir una bandera. Este año la tuvimos muy cerca, quedamos segundos, pero vino Orio y nos la sacó de las manos [se refiere a la Bandera de Sestao]". Añade que "hicimos todo bien, pero nos quedó un poco cara de tonto, aunque el equipo siempre dio el cien por cien".

Mientras, el club celebra el viernes asamblea general para convocar elecciones. La junta gestora busca un relevo que no se ha producido en los cuatro años anteriores y a partir de ahí los nuevos rectores del club deberán ponerse a trabajar para afrontar un nuevo proyecto. Lo primero será encontrar entrenador, tarea complicada tras el listón puesto por Dani Pérez primero y por Truco después. Y luego llegará el capítulo de renovaciones. Sin David Álvarez, el propio Truco y Suso Hermelo la trainera pierde a tres efectivos de mucho peso. Habrá que convencer al núcleo duro para que siga un año más aunque desde la entidad son optimistas. Y luego habrá que trabajar en el retorno de viejos conocidos que ya han mostrado interés en volver, como es el caso de Crístofer y Kevin González o David Trigo.