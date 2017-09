Más sensaciones que puntos

El arranque de Liga del Frigoríficos del Morrazo no ha dejado, ni mucho menos, mal sabor de boca a pesar de las dos derrotas encajadas ante Ademar León y Benidorm. Es más, las sensaciones ofrecidas por la plantilla que dirige Víctor García, "Pillo", son positivas y auguran que los primeros puntos de los cangueses llegarán muy pronto. "El equipo es bastante más sólido que el año pasado. Está bien, pero todavía le falta un puntito, también de suerte", señala el preparador pontevedrés.

Y es que Pillo no salió descontento del choque ante el Benidorm, que se decidió en el último cuarto y después de que el Cangas perdiese por descalificación a dos de sus defensores centrales, Maxi Cancio y Pablo Castro. "Hemos hecho un buen partido desde la portería hasta el último jugador. El encuentro fue bastante aceptable, pero eso no nos vale porque hay que rematar. Eso sí, las sensaciones son buenas", manifiesta.

Autocrítica

Con tres cuartos de hora de gran nivel, dominando el marcador en su mayoría, Pillo también hace autocrítica en esa recta final del duelo en el que se escapó la posibilidad de puntuar. "No empezamos bien el segundo tiempo, con un parcial de 3-0 en contra y perdiendo balones. Pero luego nos mantuvimos dentro del partido", relata. Eso sí las inferioridades castigaron de modo importante a los cangueses. Cinco exclusiones en el segundo tiempo y cuatro de ellas concentradas entre los minutos 38 y 46 minaron la resistencia morracense. "Sin Maxi y Pablo perdimos opciones porque nos quedamos con un solo defensor central puro, Cerqueira, y o bien estábamos en 6-0 o en 5.1 y su central [Noelvis Robles] ya nos metió bastantes más goles", afirma. Aún así, el técnico reconoce que "fallamos muchos ataques al final. Su portería hizo 11 paradas y cuatro de ellas fueron en los minutos finales, además de un poste, un lanzamiento fuera... Perdimos algunos balones y estuvimos bastante acelerados".

Con dos derrotas en dos partidos, se antoja primordial conseguir la victoria este sábado, ante un rival como el Logroño La Rioja, que, sin tener el potencial de las últimas temporadas, sí es un equipo de mucha calidad. Pillo no cree que el nerviosismo pueda hacer mella en los suyos porque "aquí no hay cabida para eso ni para la falta de confianza. Otra cosa es que individualmente cada uno pueda sentir, pero sabemos cómo manejar esto sin perder confianza". El calendario sigue siendo especialmente complicado para el Frigoríficos, ya que tras los dos primeros compromisos ligueros ahora llega el Logroño en O Gatañal y posteriormente Valladolid y Granollers a domicilio. "Podemos llegar a Granollers sin haber puntuado, pero también somos my conscientes de que queda mucho terreno por delante para puntuar", señala. Su aseveración no choca con el hecho de que "este sábado vamos a ir a por el partido, a salir motivados y concentrados, frente a un Logroño que posiblemente tenga menos plantilla que otros años. Pero son un buen equipo, mejor que el nuestro, aunque se les puede ganar".

Por lo demás, Rubén ha comenzado a ejercitarse con sus compañeros si bien no ha completado las sesiones preparatorias. La idea es que pueda ir mejorando durante la semana para entrar en la convocatoria ante el cuadro riojano.