El Frigoríficos busca su primer triunfo

El Frigoríficos del Morrazo busca estrenar su casillero de puntos esta temporada en el partido que esta tarde (18.30 horas, Palau Esports L'Illa de Benidorm, con el arbitraje de los catalanes Luque Cabrejas y Pascual Sánchez) afronta ante el Benidorm. Tras levantar el telón de la competición ante el Ademar la escuadra que dirige Víctor García, "Pillo", disputa el primer partido de su Liga, frente a un equipo reforzado, pero que el año pasado estuvo luchando por la zona baja de la tabla clasificatoria.

"Es un partido de nuestra Liga real, uno en el que tenemos que competir por los puntos y hacer un buen partido. Si es así tendremos opciones de victoria. En este caso hay que pelear no por jugar bien o por las sensaciones, sino directamente por los puntos", resume el entrenador del Cangas. La única baja que tienen los de O Morrazo es la de Rubén Soliño, con una lumbalgia de la que no ha conseguido recuperarse. Sí lo han hecho de sus respectivas dolencias el defensor Maxi Cancio y el lateral Serafín Pousada, que serán de la partida. Este último no viajó ayer con el equipo sino que lo hará hoy mismo para incorporarse por la mañana a la convocatoria de 15 hombres del club gallego.

Así pues, los elegidos son los porteros Salazar y Hermones; los extremos Moisés, Suso Soliño, Menduiña y Vujovic; los pivotes Cerqueira y Pablo Castro; el universal Maxi Cancio; los laterales David Iglesias, Muratovic, Serafín y Potic; y los centrales Simic y Chapela. Con ellos intentará el Cangas sorprender a su rival y sumar unos puntos que le vendrían muy bien para ir afianzándose en este inicio de temporada. "Es un encuentro para ganar y lo demás da igual, pero sabemos cuál es el camino", afirma el técnico pontevedrés. Y uno de los más claros es a través de la defensa. "Hay que defender fuerte y la portería debe parar. Si lo hacemos bien y ponemos un ritmo alto de juego, lo tendremos más fácil para ganar", señala.

Con Cancio y Serafín en condiciones Pillo gana dos especialistas atrás con los que pudo contar escasos minutos ante el Ademar. Su presencia fortalecerá una línea que tradicionalmente es la que ha reportado mayores éxitos al Frigoríficos. Pero también preocupa la adaptación que el ataque hará al sistema defensivo de los locales, con un 6.0 rocoso, muy duro y sin demasiada profundidad. "Ellos son un equipo de ADN Zupo. Supongo que jugarán más rápido de lo que hicieron en Valladolid. Pero su base, además de la defensa, es un buen ataque con siete primeras líneas a cada cual más lanzador", define el técnico del Cangas., "Tienen buen uno contra uno y buen chut y quizás Simonet es el más jugón de todos", añade.

Los cangueses afrontan el desplazamiento con tranquilidad pero también conscientes de que salir con algún punto les permitiría afrontar con mayor tranquilidad sus dos próximos compromisos, ante el Logroño La Rioja en casa y frente al Atlético Valladolid a domicilio.